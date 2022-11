Pijete kávu alebo čaj z automatu? Po tomto zistení s tým prestanete! Hnus, čo našli v nápojoch

Najnovšia štúdia čínskych vedcov ukazuje, že pitie kávy z plastového pohára raz týždenne vás môže vystaviť približne 90 000 potenciálne škodlivým plastovým časticiam ročne. Zistili, že v nápojoch podávaných v troch typoch plastových pohárov sa nachádzajú tisíce mikroplastových častíc. V jedinom pohári sa po piatich minútach od pridania nápoja uvoľnilo takmer 1500 častíc.

Horúce tekutiny a trasenie pohára, čo sa môže stať počas jeho prenosu, tiež viedlo k väčšiemu odlomeniu mikroplastov od stien pohára. Tieto mikroplasty sa následne dostali do tekutiny. Vplyv mikroplastov na ľudské zdravie nie je známy. Mikroplastická častica je akýkoľvek kus plastu menší ako päť milimetrov, ale mnohé sú oveľa menšie a viditeľné iba pod mikroskopom. Väčšina kúskov mikroplastov v štúdii bola menšia ako 50 mikrometrov, čo je veľkosť približná priemeru ľudského vlasu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vedci skúmali tri rôzne typy plastových pohárov - polypropylén (PP,) polyetyléntereftalát (PET) a polyetylén (PE). Každý z troch typov plastových pohárov naplnili 400 mililitrami vody, utesnili fóliou, aby sa do pohára nedostali mikroplasty prenášané vzduchom a potom nimi trepali po dobu jednej minúty. Po piatich minútach bolo v jednom pohári 723 až 1489 častíc. Polypropylénové poháre produkovali najvyšší počet častíc, čo je znepokojujúce vzhľadom na to, ako veľmi sa tento materiál používa.

"Na základe výsledkov sme odhadli, že ľudia môžu podvedome skonzumovať 37 613 až 89 294 mikroplastov ročne v dôsledku používania jedného plastového pohára každých štyri až päť dní. Vzhľadom na možné zdravotné následky konzumácie mikroplastov je to potrebné brať vážne," napísali výskumníci zo Sichuanskej univerzity v časopise Hazardous Materials.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Najmenšie mikročastice by mohli byť pre zdravie najškodlivejšie, pretože je pravdepodobnejšie, že preniknú do ľudských buniek. Revízia vedcov z King's College v Londýne z roku 2017 predpokladala, že konzumácia alebo vdychovanie mikročastíc môže viesť k ich hromadeniu v tele v priebehu času a môže ohroziť imunitný systém. Tohtoročný výskum Heather Leslieovej a ďalších na Free University of Amsterdam zistil, že mikroplasty sa môžu nachádzať v krvnom obehu, ale aj v placentách, tele novorodencov, pľúcach, srdci, obličkách a mozgu. Okrem toho, že plasty sú samy osebe škodlivé, môžu predstavovať zdravotné riziko tým, že prenášajú škodlivé baktérie alebo toxické chemikálie.