Andrea (25) má vraj najväčšie pery na svete: A ešte neskončila! Fúha, toto je naozaj zlé!

SOFIA - Bulharka, ktorá tvrdí, že má najväčšie pery na svete, plánuje v najbližších rokoch ďalšie kozmetické vylepšenia, a to aj napriek varovaniam lekára, že to môže byť pre ňu smrteľné. Do "skrášľovacích" procedúr už investovala tisíce eur, no ľudia pri pohľade na ňu krútia hlavou.