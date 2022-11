Výskumník vraj konečne objasnil záhadu Yetiho: Viem, akého tvora ľudia videli!

KÁTHMANDÚ - Miestni v Nepále tvrdia, že majú dôkazy o existencii Yetiho. Výskumník sa na to pozrel bližšie a zisťoval, ako súvisia údajné dôkazy ako stopy či chlpy s existenciou tohto záhadného stvorenia. Napriek zaujímavým pozorovaniam však trvá na tom, že ľudia v skutočnosti videli toto zviera a nie Yetiho.

Yeti je obrovský tvor podobný opici, o ktorom sa hovorí, že žije v himalájskom pohorí v Ázii. Doposiaľ nebol predložený presvedčivý dôkaz o jeho existencii, i keď množstvo ľudí tvrdí, že ho videlo na vlastné oči. Odborník sa domnieva, že už presne vie, čo sa skrýva za starou záhadou.

Madhu Chetri, výskumník z Nepálskeho národného trustu pre ochranu prírody, uviedol, že ho pred Yetim varovali miestni obyvatelia v dedinách na severe krajiny. "Niekoľkokrát som počul príbehy o stretnutí medzi Yetim a dedinskými pastiermi. Jeden pastier opísal, že chodia ako ľudia a sú dvakrát väčší ako my. Jeden muž povedal, že stretol dvoch Yetiov. Jeden hľadal v zemi svišťa a druhý ležal s jednou nohou založenou ako človek. Vraj dokážu napodobňovať ľudské bytosti," vyhlásil Chetri.

Podľa jeho slov mu dokonca ukázali dôkazy, ktoré po sebe údajne zanechal legendárny tvor, vrátane stôp a chlpov. Expert však nie je presvedčený o tom, že ide o nejaké nadprirodzené alebo zatiaľ neznáme stvorenie, s ktorým majú obyvatelia v oblasti do činenia. Myslí si, že ide skôr o tibetského medveďa hnedého. "Je to kvôli ich fyzickému opisu, ich stopám a tomu, že sa stavajú na zadné, keď zbadajú niečo zaujímavé alebo neprirodzené. Miestni ľudia, najmä kočovné rodiny, mi niekoľkokrát ukázali vzorky chlpov a odtlačky stôp tibetských medveďov hnedých na horských pastvinách a tvrdili, že to patrí Yetimu."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V Nepále podľa Chetriho existuje malá populácia tibetských medveďov hnedých. Vidno ich len zriedkavo. Stopy po lovení sú v hornom Mustangu viditeľné najmä počas leta, keď svište, ktoré sú často potravou medveďov, nehibernujú. Chetri preto verí, že obyvatelia v skutočnosti videli medvede. Po prvom pozorovaní v roku 2007 sa mu o opäť rokov neskôr konečne podarilo zachytiť jasné snímky tohto druhu za pomoci fotopascí. Teraz zverejnil štúdiu, ktorá obsahuje zábery tibetského medveďa hnedého v Nepále.