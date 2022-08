Žena sa vrátila z túry a pozrela si FOTO, ktoré spravila: Pri pohľade na jednu ju až zamrazilo

Dve fotografie zverejnené na Facebooku istou Carolyn určite potešili priaznivcov teórie o existencii Bigfoota. "Práve som si skontrolovala svoj fotoaparát. Buď je v tejto oblasti Sasquatch alebo si zo mňa niekto robí žarty," okomentovala svoj príspevok. Jeho autorka ďalej uvádza, že pochádzajú z Mount Si v údolí Snoqualmie Valley. To sa rozprestiera východne od Seattlu a je známe viacerými asociáciami s chlpatým hominidom.

Podľa portálu Live Science bolo doteraz hlásených viac ako 10 000 rôznych pozorovaní legendárneho tvora, pričom väčšina z nich pochádza z regiónov ako Washington, Oregon, Severná Kalifornia a kanadská Britská Kolumbia. Aj keď Carolynine fotky pôsobia dôveryhodne, nie je to nič v porovnaní so zábermi, ktoré boli zverejnené minulý rok. Databáza Nv Tv, ktorá zhromažďuje obsah týkajúci sa Bigfoofa, Yetiho, vlkolakov a podobných mýtických tvorov zverejnila v septembri na YouTube video s názvom "Neuveriteľný svalnatý obrovitý Sasquatch na kamere!!" Pochádza z Idaha, pričom v samotnom videu sa ďalej uvádza: "Po pozretí príspevku a množstva detailov sa domnievame, že toto je niečo skutočné, čo si nemôžete kúpiť."

Bigfoot tu vyzerá veľmi reálne a dokonca je možné rozpoznať celú jeho postavu a všetky svaly, ktoré je ťažké napodobniť pomocou falošného kostýmu. Paul Seaburn z MysteriousUniverse.org okomentoval príspevok so slovami: "Čokoľvek to je, je to VEĽKÉ. Veľká hlava, veľký zadok, veľké telo, hrubé nohy, veľké ruky. To by musel byť dosť veľký človek. Chôdzu má normálnu a nie je na nej nič medvedie ani opičie."