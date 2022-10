Ohromujúce odhalenie o pradávnej cunami: Merala až 1500 metrov, do 48 hodín zasiahla celý svet

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

WASHINGTON - Vplyv vesmírneho telesa do Mexického zálivu pred 66 miliónmi rokov spôsobil vlnu cunami vysokú vyše tisíc metrov, ktorá zasiahla pobrežie po celom svete. Hoci nie je prekvapením, že náraz 14 kilometrov širokého meteoritu do vodnej plochy vyslal cez celú planétu devastujúce vlny, je to prvýkrát, čo vedci spočítali ich silu a dosah, napísal denník The Guardian.