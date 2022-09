Vek tejto ženy by ste hádali márne: Zmenila životný štýl a šokovala celý svet! Neskutočná premena

Joan Macdonald (76) sa rozhodla pre neskutočnú zmenu. Na sociálnej sieti ju obdivuje 1,6 milióna fanušíkov a svoju postavu zmenila za 6 rokov do neuveriteľnej podoby, informuje DailyStar.

Svoju premenu začala, až keď oslávila 70 rokov, čím len dokazuje, že vek je len číslo a zmeniť svoj jedálniček a aktívne sa hýbať sa dá aj v pokročilom veku.

V poslednom príspevku porovnala svoju postavu s tou pred šiestimi rokmi a uznajte sami, je čo závidieť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/ trainwithjoan

Od ľudí dostáva množstvo správ, v ktorých jej ďakujú za jej tipy a triky v oblasti zdravého životného štýlu a to ju ženie vpred. Ako sama vraví, vtedy vie, že to stojí za to.

V rozhovore sa priznala, že na každom tanieri má dostatok bielkovín a radí ľuďom, aby zo svojho denného režimu vylúčili maškrty. Vyzýva tiež svojich sledovateľov, aby denne prešli aspoň 8000 krokov a k pohybu vraj nepotrebujú ani posilňovňu. Stačí im pár cvikov a činky.

Na často skloňované slovo "stres" má tiež jednoduchú odpoveď: "Vyhýbam sa veľkému množstvu negativity, obklopujem sa dobrými ľuďmi, čítam knihy a počúvam podcasty, meditujem a píšem si denník."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/trainwithjoan

Odporúča tiež kvalitný a hlboký spánok, aby telo malo čas sa zotaviť a obnoviť. A v neposlednom rade radí piť dostatok vody. Medzi jej odporúčania patrí aj láska k sebe samému a k ostatným.