Na sociálnych sieťach koluje nový trend: Môže byť nebezpečný! Odborníčka upozornila na úskalia

Na TikToku sa často objavujú rôzne inšpirácie v oblasti životného štýlu, z ktorých sa rýchlo stávajú populárne trendy. Príkladom sú videá, v ktorých sa ľudia delia so svojimi dennými jedálničkami. Len nedávno sa na sociálnu sieť dostal nový trend s názvom „od 5 do 9 namiesto od 9 do 5“ (od 5:00 do 9:00 namiesto od 9:00 do 17:00, pozn. red.). Upozornil na to portál Indy100.

Názov vyplýva z priemernej pracovnej doby, ktorá obvykle začína o 9:00 a končí o 17:00. Cieľom trendu je povzbudiť ľudí pracujúcich na plný úväzok, aby začali svoj deň za úsvitu, o 5:00, a vytvorili si tak zdravý a produktívny začiatok dňa. Každodenné aktivity zvyčajne pozostávajú z čítania, jogy, prechádzok, domácich prác a zdravých raňajok.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že na tomto trende nie je nič nebezpečné alebo nezvyčajné. Zároveň treba dodať, že ľudia sa o produktivitu svojich rán či dní zaujímali už predtým, ako sa podobné videá objavili na TikToku.

„Deň má len niekoľko hodín a produktívne využitie týchto hodín nám môže priniesť skutočný pocit úspechu. Či už je to trávenie času starostlivosťou o seba alebo osobným rozvojom, vytvorenie zdravej rutiny od 5:00 až do 9:00 v pracovných dňoch môže byť skvelý spôsob, ako čo najlepšie využiť hodiny bdenia,“ uviedla doktorka Gina Cleová.

Nie je to však univerzálny liek na každý problém – ako poznamenala Cleová, pokiaľ to s týmto trendom preženiete, môže sa stať, že skončíte so spánkovým deficitom a na druhý deň neurobíte vôbec nič.

„Potenciálne škody môžu zahŕňať obetovanie spánku na úkor ‚produktivity‘, snahu zmestiť do dňa príliš veľa aktivít, pocit neefektívnosti, keď vaše telo potrebuje spánok alebo odpočinok, prílišnú sústredenosť na svoju rutinu a následne zanedbávanie počúvania potrieb svojho tela,“ povedala Cleová.

Dodala, že životný štýl „od 5 do 9“ nie je pre každého, obzvlášť pokiaľ ste nočnou sovou, ktorá zaspáva napríklad po polnoci. Skoré ranné vstávanie by bolo v tomto prípade udržateľné len na veľmi krátku dobu.