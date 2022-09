TENTO problém pri upratovaní pozná každý: Jednoduché TRIKY, ako ho rýchlo a ľahko vyriešiť

Na portáli na Beanbags.co.uk zverejnili odborníci na interiér jednoduché tipy, ako sa popasovať z nepekne vyzerajúcimi krúžkami, ktoré zostávajú na stolíkoch po použití mokrých šálok a pohárov. Samozrejme, že tomuto neduhu sa dá vyhnúť za pomoci podšálok, či podložiek, ale najmä pri početnej návšteve, to jednoducho neustrážite. Ak už teda takéto neestetické krúžky „zdobia“ váš nábytok, poradíte si s nimi aj bez toho, aby ste si veľmi odľahčili peňaženku. A čo všetko vám ich pomôže vyčistiť?

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

1. Štipka majonézy

Odborníci radia naniesť trochu majonézy na utierku z mikrovlákna a rozotrieť ju na škvrnu. Potom by ste mali na povrch položiť papierovú utierku a nechať ju tam aj niekoľko hodín, aby olej v majonéze vytlačil vlhkosť zo stola do utierky. Následne môžete majonézu odstrániť a stôl vyleštiť. Ak za tento čas škvrna nezmizla, postup zopakujte a nechajte majonézu pôsobiť celú noc.

2. Žehlička

Vo všeobecnosti vraj funguje táto metóda najlepšie na ešte vlhké škvrny, pretože teplo žehličky pomáha odparovať ich vlhkosť. Pred jej nastavením na nízku teplotu z nej však musíte najskôr odstrániť vodu. Pri čakaní na zahriatie môžete na krúžok po pohári položiť obyčajnú handričku a zľahka ju prežehliť. Každé tri sekundy by ste mali kontrolovať, či ste boli úspešní a pokiaľ nie, postup zopakovať.

Galéria fotiek (4) Môže horúci vzduch z fénu zmierniť príznaky nádchy?

Zdroj: thinkstock.com

3. Fén

Nie každý sa stotožní s tým, že bude na stôl prikladať žehličku a za lepší nápad považuje fén. Zapnúť ho treba na najvyšší stupeň a potom nasmerovať na škvrnu, kým nezmizne.

4. Vazelína

Pokiaľ ide o odstránenie bieleho vodného krúžku, tak ako majonéza, bude účinný aj olej vo vazelíne. Jej použitie môže byť dokonca jednoduchšie. Jednoducho ju naneste na povrch, rozotrite pomocou starej dobrej handričky na prach, nechajte pôsobiť cez noc a ráno utrite.

Galéria fotiek (4) Colgate total je nebezpečná.

Zdroj: thinkstock.com

5. Zubná pasta

Použite iba bielu zubnú pastu bez akýchkoľvek bieliacich prvkov, ktoré by mohli zmeniť farbu dreva. Naneste ju na handričku a potom ňou potrite krúžok. Neskôr ju odstráňte vlhkou handričkou. Ak to úplne nefunguje, môžete do pasty pridať sódu bikarbónu a skúsiť to znova.