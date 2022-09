Mužovi zavolala do práce dcéra: Dôvodom bolo šokujúce správanie jej opatrovateľky! Označila ju za...

V príspevku na Reddite neznámy muž vysvetlil, že sa stal slobodným otcom po tom, čo jeho manželka tragicky zomrela pri autonehode. Potreboval opatrovateľku, ktorá by mu pomohla s jeho tromi dcérami. „Pred dvoma rokmi som prišiel o manželku pri autonehode, bolo to zničujúce. Zanechala po sebe naše 3 dcéry vo veku 14, 11 a 5 rokov,“ vysvetlil muž.

„Keď som sa musel vrátiť do práce, potreboval som niekoho, kto by mi pomohol s domácnosťou a najmladšou dcérou, keďže ešte nechodila do školy,“ napísal ďalej. V tom čase si najal opatrovateľku, ktorú v príspevku pomenoval Kate. Išlo o staršiu, dosť nábožensky založenú ženu. Podľa muža bola dobrou pomocníčkou v domácnosti.

„Mojou prioritou je naučiť svoje deti milovať seba samé a nestarať sa o to, čo si myslia ostatní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom hanbiť za svoje telo,“ vysvetlil muž, keď opisoval svoj štýl výchovy detí. Zdá sa však, že práve výber oblečenia jeho dcéry je to, čím sa začal jeho konflikt s opatrovateľkou.

„Pred štyrmi mesiacmi moja najstaršia dcéra, ktorú budem volať Bre, začala nosiť viac krátke topy. Samozrejme, nie je to nič šialené, keďže má 14 rokov. Všimol som si, že Kate sa o tom niekoľkokrát pasívno-agresívne zmienila, ale len sme nad tým pokrčili plecami,“ napísal muž.

Situácia sa vyostrila, keď rozrušená Bre pri inej príležitosti prezradila svojmu otcovi, ako ju nazvala jej opatrovateľka. „Pred tromi dňami mi Bre volala do práce s plačom. Očividne išla von so svojimi kamarátkami, keď ju Kate zastavila a povedala jej, aby neodchádzala, kým sa nepreoblečie. Bre sa spýtala prečo a Kate povedala, že vyzerá ako pobehlica,“ uviedol trojnásobný otec.

Po príchode domov konfrontoval opatrovateľku, ktorá svoje slová nepoprela. Mužovi však vysvetlila, že sa len snažila chrániť jeho dcéru. Muž ju aj napriek tomu vyhodil – odôvodnil to tým, že opatrovateľka neustále podkopáva jeho spôsob výchovy detí.

Keď vysvetlil situáciu svojim rodičom, nepodporili jeho rozhodnutie prepustiť opatrovateľku. „Nasledujúci deň som o tom povedal rodičom a oni sa na mňa vrhli a povedali, že som hrozný, pretože som nechal starú ženu bez práce. Povedal som, že to nie je môj problém a zložil som. Cítim sa zle,“ dodal muž.

Ľudia sa v komentároch podelili o svoje dojmy. Mnohí uviedli, že pokiaľ si opatrovateľka chcela udržať svoje miesto, nemala nazývať mužovu dcéru pobehlicou. Ďalší muža pochválili za to, že si stojí za svojím štýlom výchovy a súhlasia s tým, že nazvať dospievajúce dievča pobehlicou je nesprávne.