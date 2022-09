Mladík si z darovania spermií urobil výnosný biznis: Má 50 detí po celom svete, ďalších 15 je na ceste

Darca spermií Kyle Gord je biologickým otcom 50-tich detí a v krátkom čase sa toto číslo rozrastie o ďalších 15 potomkov. Ako hovorí, všetkých ich „miluje.“ Počet jeho spermií je šesťkrát vyšší ako priemer a preto plánuje tento potenciál využiť naplno, aby vyhovel záujmu žien, píše The Mirror.

V snahe pomôcť rodinám v ťažkostiach ponúka svoje služby zadarmo a na Instagrame často dostáva správy od potenciálnych mamičiek, ktoré chcú mať jeho dieťa. Teraz má ale aj nový spôsob darovania spermií a to prostredníctvom In vitro fertilizácie (IVF), kvôli ktorej začal spolupracovať s klinikou na Filipínach.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„V podstate tam poletia, aby som im daroval moje čerstvé spermie. Vytvorím si profil, ktorý zverejnia online spolu s niekoľkými fotografiami a mojimi odpoveďami zo základného dotazníka. Ak ma vyberú, pravdepodobne urobím dva odbery naraz. Je to naozaj jednoduché, pretože všetky pravidelné testy, ktoré robím, ako napríklad na počet spermií a pohlavne prenosné choroby, sa budú robiť na klinike. Pamätám si, že ma oslovili pred dvoma rokmi a povedali mi o svojich plánoch založiť IVF kliniku, ktorá bude exkluzívnou službou a zákazníčkam dá záruku, že otehotnejú,“ hovorí Kyle a dodáva, že jeho plány prerušila pandémia. „Poslal som správu začiatkom tohto roka povedali mi, že sú v prevádzke, ale nemajú veľa klientov.“

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Z toho, že môže takýmto spôsobom pomôcť ženám túžiacim po bábätku, je nadšený. Tento proces ale nie je lacný. IVF Asia si totiž za zákrok účtuje 35 000 libier (40 472 eur.) Ženy túžiace po bábätku však podľa Kyleových slov nepozerajú na peniaze. „Ponúkam oveľa viac ako to, čo robí spermobanka, pretože je s nimi veľa problémov. Ženy môžu dostať presne rovnakú službu, ale so mnou. Ako darca som známy, zatiaľ čo v spermobanke to tak nie je. Som otvorený, veľmi spoľahlivý a mám veľa žien, ktoré sa za mňa môžu zaručiť. Vždy sa snažím ísť za ľuďmi a nenútim ich, aby prišli ku mne. Všetky testy beriem veľmi vážne. Väčšina darcov sa testuje iba raz ročne, zatiaľ čo ja to zvyčajne robím až päťkrát do roka. Som profesionál, pretože veľmi jasne vysvetľujem proces, ako to urobiť, ako aj to, aký som plodný. Preto majú väčšiu šancu otehotnieť. Som lepší ako banka, pretože mi ide o kvalitu bez nákladov.“

Hoci počas partnerstva s IVF klinikou nikdy nestretne budúce matky svojich detí, aj tak dúfa, že po zhliadnutí jeho profilu a spoznaní jeho mena, si ženy vyberú možnosť využiť ho. Kyle sa zároveň podelil aj o návod, ako udržiava tento biologický materiál v perfektnom stave. Jedáva vraj viac bielkovín, ako ryby a fazuľu a organickú zeleninu.

„Podľa výsledku počtu spermií ich mám 242 miliónov na ml, čomu som nemohol uveriť, pretože je to viac ako v novembrovom výsledku. V tom čase som mal 153 miliónov na ml a priemer je 40 miliónov, takže mám šesťnásobok priemeru. Je to dôkaz, že fungujú doplnky výživy, ako je zinok, multivitamíny a rybí tuk, ako aj moja strava. Stále zisťujem, aké jedlá si môžem dať a zároveň sú dobré pre plodnosť. Zameriavam sa na tuniaka uloveného vo voľnej prírode, zeleninu a najmä materskú kašičku z včiel.“