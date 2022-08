Toto nedávajte nikdy do toalety: Inak si zarábate na obrovský problém!

Lifehacker.com spomína 8 vecí, ktoré rozhodne do odtoku nepatria. Toaletné vlhčené utierky vôbec nie sú spláchnuteľné, to o nich tvrdia iba výrobcovia. Aj detské vlhčené utierky sa omnoho pomalšie rozkladajú ako toaletný papier a v odtokových rúrach vám narobia poriadne nepríjemnosti. To isté platí aj pre kuchynské utierky alebo odličovacie obrúsky, ani tie nie sú vhodné na likvidáciu v kanalizačných potrubiach.

Neskúšajte to ani s likvidáciou zvyškov jedál v záchode, tie patria na Slovensku do bioodpadu. Zvyšky jedál a iný bioodpad sa môže premeniť na udržateľnú elektrickú energiu, alebo z neho vieme získať kompost, ktorý sa vráti v podobe organického hnojiva späť do pôdy a obohatí ju o vzácne živiny. V odpadových rúrach sú zvyšky jedál omnoho hustejšie, ako to čo do nich naozaj patrí, príliš veľké alebo absorbujú vodu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Možno sa vám zdá záchod ako vhodný aj na vlasy odhodené z kefy na vlasy ale opak je pravdou. Vlasy nie sú vhodné ani pre odtokové žľaby z umývadla a sprchy. Môžu sa zachytiť v potrubí a zabrániť prietoku vody v potrubí. Podobne to platí aj pre dentálne nite, keďže sú vyrobené z plastu.

Do odtoku nepatria ani ženské hygienické pomôcky, teda vložky a tampóny. Sú vysokoabsorpčné, nerozpadnú sa a krtkovačov budete mať na telefóne ako rýchlu voľbu.

Ak ste sa vrátili s deťmi z ihriska a máte pocit, že majú na sebe pol pieskoviska, snažte sa vyhnúť tomu, aby sa vám piesok dostal do potrubia. Je ťažší ako voda, v najnižšom bode vášho potrubia sa usadí a bude takmer nemožné ho odtiaľ dostať.

To, že tuk a olej do kuchynskej výlevky a záchoda nepatrí, asi viete. Tuhne, usadzuje sa a pritiahne aj iné kúsky odpadu, ktoré vám plávajú v potrubí. Uvádza sa aj, že je rovnako škodlivý pre živočíchy ako ropa. V snahe chrániť životné prostredie bol na Slovensku uzákonený povinný zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Obce a mestá majú povinnosť zabezpečiť, aby občania zbierali starý kuchynský olej a odovzdávali ho na ekologickú likvidáciu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Špecifickou kapitolou sú iba gastro prevádzky. Tie majú povinnosť zabezpečiť si odvoz a ekologickú likvidáciu použitých kuchynských olejov samostatne. V praxi to znamená, že musia uzatvoriť zmluvu o ich odvoze a likvidácii s certifikovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená poskytovať takéto služby.

Neskúšajte to radšej ani s nepoužitými liekmi. Hoci Americký úrad pre liečivá uvádza zoznam liekov, ktoré môžu skončiť v odpade, z preventívnych dôvodov by ste to robiť nemali. Dajú sa bez problémov vrátiť v každej lekárni.