Hororová dovolenka v Egypte? Všetko mohlo byť inak: Dovolenkári sa zastali cestovky, fotky zo staveniska!

BRATISLAVA/HURGHADA - Koľko ľudí, toľko chutí. To platí aj v prípade pani Jany, ktorej sa vytúžená dovolenka v Egypte zmenila na horor. Objavili sa však nové skutočnosti. Ostatní klienti a návštevníci hotela to však vidia inak a nechápu, čo jej vlastne prekáža.

Pani Jane vadil prístup cestovnej kancelárie Fischer a nevyhovoval jej ani hotel, do ktorého ju preubytovali. Cestovka jej však ponúkla možnosť presťahovať sa do pôvodného hotela, v ktorom jej našli izbu, no to odmietla. Žena tvrdí, že jej to nikto neponúkol. Ostatní však prijali kompenzáciu a s hotelom boli spokojní. Nechápali, čo vlastne pani Jane vadí.

Prečo fotí stavenisko?

"Boli sme v tom hoteli a neviem prečo pani Janka fotí akurát stavenisko, kde nemajú čo turisti robiť. Prerábka jednej časti hotela nijako neruší turistov. Prečo nenafotila krásnu promenádu, zrenovovanú pláž a podobne?" pýta sa jeden z návštevníkov hotela. "Záchod je tiež odfotený ten najšpinavší verejný, bordel tam ale určite nenarobil delegát," píše ďalej Miloš.

"Tiež chýba fotka toho naberania holými rukami. Nikto by si to tam nedovolil, ak niečo musia nabrať rukou, tak každý má rukavice. Ale to je také naše, keď sa sťažovať, tak silou mocou vyhľadávať to zlé a väčšinu dobrého prehliadnuť," dodal pán.

Bolo to super!

"Som tu dva týždne, a čo pani opisuje, sú bludy. Vyslovene hľadala tie miesta, ktoré odfotila. Všetky sú na hosťami nedostupných miestach, keďže ide o skladové priestory hotela. Jedlo sa naberá v hygienických rukaviciach, dokonca aj odpadky tak zbierajú. A stavebný ruch je len v hlave pani, lebo po celom 10 km pobreží sa ani jeden robotník neobjavil nieto, aby stroje fungovali," napísal ďalší návštevník. "My sme tam boli trikrát a hotel bol super," napísal ďalší návštevník.

Ďalšia návštevníčka hotela uviedla, že v ňom strávila 11 dní. "Pre mňa to bola prvá návšteva Egypta a vďaka ľuďom zo skupiny a pani Vlaste som sa rozhodla pre tento hotel. Som vcelku náročný klient, no za mňa celkovo maximálna spokojnosť. Áno, našla by som aj mínusy, ale ak to vezmem všetko ako sumár tak naozaj veľká spokojnosť," napísala. "More bolo dokonalé, prekrásne, priehľadné, ja osobne som sa nevedela vynadívať," uviedla.

"Bola tu spomínaná rekonštrukcia, my sme žiaden hluk nepočuli. Akurát na konci našej dovolenky začali prerábať dolné wc pri reštaurácii, tak bolo počuť vŕtačku, keď sme išli okolo, ale inak hluk počuť nebolo," dodala pani s tým, že bola veľmi spokojná. "Ja som si Egypt zamilovala a ak bude možné, tak v septembri poletím opäť a možno opäť do Pyramisa."