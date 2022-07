Ak sa v lete radi kúpete, dávajte pozor! Odborníci varujú, do vody vstupujte len ak...

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

SPRINGFIELD - Počas týchto neznesiteľných horúčav sa dá podľa mnohých najlepšie schladiť plávaním. Existuje však množstvo problémov, ktoré prichádzajú práve s ponorením sa do vody. Americké úrady dokonca vydali nové výstrahy ohľadom plávania, ktoré by mal brať každý do úvahy.