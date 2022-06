Experti v novej správe varujú: Pozor na kúpanie v bazénoch, číhajú v nich tieto hrozby

Aj napriek tomu, že kúpanie v bazéne môže byť zábavnou formou letného relaxu, odborníci upozorňujú, že s touto aktivitou je spojených niekoľko potenciálnych rizík vrátane utopenia, výskytu chorôb súvisiacich s plávaním či zranení súvisiacich s bazénovými chemikáliami. CDC vydalo 20. mája správu, ktorá zaznamenáva nedávne prepuknutie nákazy baktériami na kúpalisku. Podľa správy Ministerstvo zdravotníctva v Pensylvánii (PADOH) dostalo 7. júna 2021 viacero sťažností na gastrointestinálne ochorenie od ľudí, ktorí 31. mája toho roku navštívili a zaplávali si v komunitnom bazéne. Agentúra identifikovala 15 prípadov infekcie E. coli u detí vo veku štyri až 14 rokov, pričom deväť prípadov bolo potvrdených a šesť pravdepodobných.

"Sú to patogény, ktoré môžu spôsobiť dosť významné gastrointestinálne ťažkosti v každom veku, ale najmä u detí. Niektoré z detí, ktoré boli pozitívne testované na E.coli, boli pozitívne testované aj na C.difficile," povedala epidemiologička Molly Naceová z Pensylvánskeho ministerstva zdravotníctva v Greensburgu pre odborný portál HealthDay. Všetky infikované deti ochoreli po prehltnutí kontaminovanej vody v bazéne. Baktérie ako E. coli a C. difficile sa zvyčajne dostanú do vody prostredníctvom človeka s hnačkou, ktorý aj napriek tomu vojde do bazéna.

Agentúra tiež uviedla, že infikované deti začali pociťovať symptómy dva až štyri dni po vystavení baktériám. Príznaky infekcie E. coli môžu zahŕňať silné žalúdočné kŕče, hnačku, zvracanie a horúčku. Niektoré prípady môžu mať závažný až život ohrozujúci priebeh. V prípade pensylvánskeho kúpaliska požiadalo 13 pacientov o lekárske vyšetrenie a šesť bolo hospitalizovaných.

Podľa správy CDC prvé zistenia naznačujú, že medzi pobytom v chlórovanom bazéne a infekciami spôsobenými dvoma baktériami, ktoré za normálnych okolností zabíja chlór, existuje nezvyčajná súvislosť. Po ďalšom preskúmaní však experti uviedli, že "inšpekcia bazéna odhalila poruchu automatického chlorátora", ktorá umožnila baktériám prežiť. "Vedenie záznamov bolo v rozpore s miestnymi požiadavkami a tých niekoľko dostupných záznamov preukázalo aspoň jeden prípad, kedy nebol detekovateľný chlór. Bazén sa znovu otvoril po oprave chlorátora, po ktorej neboli identifikované žiadne ďalšie prípady," doplnili pracovníci CDC. Chlór dezinfikuje a zabíja baktérie, oxiduje, čím pomáha celkovej kvalite a čírosti vody, zabíja riasy a zabraňuje ich rastu alebo rozširovaniu a stabilizuje vodu v bazéne. Bez toho by bazén mohol obsahovať všetky druhy neviditeľných nebezpečenstiev.