Robíte toto počas šoférovania? Vedci varujú, negatívny vplyv na dôležitú funkciu mozgu

Zakaždým, keď sedíte za volantom, využívate množstvo mozgových funkcií, ktoré vám pomáhajú úspešne sa dostať tam, kam potrebujete. Štúdia z roku 2019 poukazuje na to, že pozornosť, výkonné funkcie, pamäť, zrakovo-priestorové schopnosti a duševný stav ovplyvňujú výkon jazdy u mladších vodičov vo veku 17 až 23 rokov a starších vodičov vo veku 63 až 84 rokov. V rámci týchto skupín vedecký tím zistil, že to, ako dobre funguje váš mozog a koľko máte rokov, priamo ovplyvňuje to, akí ste vodiči. Do šoférovania je zapojená prakticky každá časť vášho mozgu, ale niektoré prvky kognitívneho fungovania sú relevantnejšie ako iné.

Štúdia z roku 2020 zverejnená v časopise Scientific Reports približuje dve hlavné stratégie, ktoré mozog používa, keď zisťuje, kam ísť. "Jednou je stratégia priestorovej pamäte. Zahŕňa učenie sa relatívnych polôh orientačných bodov a slúži na vytvorenie kognitívnej mapy. Táto stratégia sa kriticky spolieha na hipokampus, oblasť mozgu silne zapojenú do epizodickej pamäte a vzťahovej pamäte. Ďalšou stratégiou je stratégia stimul-reakcia, ktorá zahŕňa učenie sa sledu motorických reakcií, napríklad odbočenie doľava zo špecifických pozícií, napríklad z rohu. To vedie k prísnejšiemu správaniu a umožňuje riadenie vozidla na ‚autopilote‘ na trasách, po ktorých cestujeme často," vysvetlili výskumníci.

Háčik je však v tom, že tieto kognitívne schopnosti používate iba vtedy, keď na navigáciu nepoužívate GPS systém. Podľa zistení bolo totiž používanie GPS počas jazdy spojené s kognitívnym poklesom. Experti zhodnotili celoživotné skúsenosti s GPS u päťdesiatich bežných vodičov, ako aj rôzne aspekty priestorovej pamäte, vrátane využitia stratégie priestorovej pamäte, kognitívneho mapovania a kódovania orientačných bodov. Zistili, že ľudia s celoživotnou skúsenosťou s GPS majú horšiu priestorovú pamäť počas navigácie bez GPS.

Tri roky po počiatočnej štúdii vedci pokračovali s trinástimi účastníkmi. "V priebehu času sme pozorovali dôležitý účinok používania GPS, pričom väčšie používanie GPS od počiatočného testovania bolo spojené s prudším poklesom priestorovej pamäte závislej od hipokampu." Vypnutie GPS systému môže byť skvelým spôsobom, ako si zachovať, precvičiť a znovu získať kognitívne funkcie. Pre posilnenie týchto funkcií odborníci tiež odporúčajú hranie šachu, pexesa či pravidelné cvičenie.