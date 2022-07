VIDEO Matka (36) nečakanou hviezdou na školskom podujatí! Ups, ukázala viac ako chcela...

Aktuálnou hviezdou internetu je určite Katie Hannafordová. Nechcene totiž odhalila na školských pretekoch, ktorých sa zúčastnila v polovici júna so svojou dcérou v Basildone, viac kože než plánovala. Keď organizátori zapojili do zápolenia aj rodičov, bez váhania sa postavila na štart s odhodlaním čo najrýchlejšie prebehnúť stanovenú trasu. Vidina víťazstva ju však zrejme až príliš opantala a premotivovaná mamička skončila tvárou na trávniku. Hrozivý pád ale okrem zdesenia ľudí vyvolal aj búrlivý smiech. Katie sa totiž pri páde nadvihla sukňa a všetkým ukázala zadok prekrytý iba skromnými čiernymi nohavičkami. Hoci neprekonala cieľovú čiaru, získala jedinečnú cenu Bottoms Up.

Britka uviedla, že táto trofej jej priniesla do života novú úroveň smiechu a našla pre ňu čestné miesto v spálni. Odkedy sa video dokumentujúce jej trapas šíri na internete, má vraj lepšiu náladu. "Príbeh mamičky zo školského športového dňa jej dcéry nás potešil a zlepšil nám deň," uviedla manažérka sociálnych médií tamojšej školy Elle Courtonelová. "Cítili sme, že si zaslúži svoje vlastné ocenenie napriek tomu, že sa nedostala do cieľa. Trofej sme navrhli špeciálne pre Katie ako poďakovanie za to, že rozosmiala národ," doplnila.

Hannafordová neskôr vysvetlila, že cítila, ako zakopla o vlastné nohy. "Som nemotorná, vždy padám. Necítila som sa síce najlepšie, ale bolo to tak. Musíte to jednoducho prijať. Keď sa obzriem späť, je to určite tá najzábavnejšia vec, akú som kedy v živote urobila!" skonštatovala hrdo. Vďaka videu denne dostáva stovky správ, najmä od mužov, ktorí s ňou flirtujú. Ľudia ju dokonca spoznávajú pri nákupe v supermarkete. "Celý svet videl môj zadok, ale je taký, aký je a je mi to jedno! Teraz mám vďaka nemu trofej!" dodala Katie.