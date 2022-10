Muž preletel tisícky kilometrov s popolom svojej matky: Neuveríte, kam ju vysypal

Marie zomrela v roku 2019 na rakovinu vo veku úctyhodných 95 rokov. Svojej mame chcel dopriať ešte poriadny bláznivý výlet a tak si Andrew vo svojich 73 rokoch spravil licenciu na lietanie a dva mesiace po jej získaní preletel takmer 4800 kilometrov pozdĺž Britského pobrežia aby popol svojej matky rozprášil, informovalo Metro. Stal sa tak jedným z najstarších mužov, ktorý získal licenciu na lietanie.

Vyrazil zo svojho rodného mesta Great Baddow v Essexe a vydal sa na osemdňový výlet po Veľkej Británii. Letel na Shetlandské ostrovy, do Severného Írska a na ostrov Man a potom na juh do Walesu, Scilly Isles, Cornwallu a Jersey. Zakaždým keď pristál, rozsypal popol svojej mamy na náhodné miesta pozdĺž cesty. Po poslednom výlete svojej mamy povedal: "Som si istý, že mojej mame by sa to páčilo, myslela by si, že je to skvelé."

Mladší brat Andrewa tiež trpí nevyliečiteľnou rakovinou a nápad jeho brata v jeho ťažkej životnej etape sa mu páčil. Dokonca vyslovil prianie, že by rád cestoval v nádobe na med, lebo ten má rád. Popol jeho matky bol totižto uzavretý v nádobe od arašidového masla. K získaniu licencie na lietanie na helikoptére ho inšpiroval jeho sedemročný vnuk Arthur, ktorého obľúbeným programom v čase lockdownu v televízii bol práve ten o lietaní. Na ďalšie výpravné cesty si tak berie vnuka vždy so sebou.