FOTO Žena (33) ráno venčila psa v parku: Zrazu vybehol z kríkov a v papuli mal... nechutné!

Tridsaťtriročná Klara nechala v parku vybehať svoje šteniatko Charlie. Po chvíli sa k nej však vrátilo s nejakou vecou v papuli. Keď sa mladá žena prizrela bližšie, takmer omdlela. V papuli si totiž niesol sexuálnu hračku, ktorú objavil niekde v kríkoch. "Z diaľky to vyzeralo ako palica. Ale keď prišiel Charlie bližšie, pochopila som, čo to vlastne má," smeje sa Robsonová.

Mortified dog walker forced to chase pet for 15 minutes after he found SEX TOY on morning stroll in park - The Sun https://t.co/PfW0S5BZet https://t.co/GA5oXyiqcm pic.twitter.com/owSWglSRO3 — Manfred Rosenberg (@4PawShop) October 6, 2020

Vibrátor sa psíkovi snažila zobrať, no ten si zjavne myslel, že sa s ním iba hrá a odmietal jej ho vydať. Po pätnásťminútovom doťahovaní o zahanbujúcu hračku, do ktorého sa zaplietol aj ďalší pes, sa Klare podarilo uchopiť ju, zahodiť a presvedčiť Charlieho, aby odišli. "Trvalo to veľmi dlho a bolo to vtipné, ale keby som s tým niekoho trafila, prepadla by som sa od hanby," dodala Britka.