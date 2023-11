Nudisti a detské publikum: Vedenie poľskej plavárne sa sťažuje na českých návštevníkov, strašia deti aj rodičov!

Českí návštevníci plavárne v Poľsku poburovali svojím správaním ostatných (Zdroj: Gettyimages)

OPOLE - Správa plaveckého bazéna v poľskom Prudniku požiadala návštevníkov z Česka, aby sa prezliekali v kabínkach, a nie v spoločných šatniach. Podľa vedenia športového areálu to má zlý vplyv najmä na deti, napísala Nová Trybuna Opolska na svojej internetovej stránke.

V šatniach pri bazéne Sójka v Prudniku ležiacom za hranicami s Českom sú síce oddelené šatne pre mužov a ženy, je ale zvykom, že ak sa návštevníci prezliekajú zo spodnej bielizne do plaviek, odídu do kabínky. To plavci z Česka nerobili a prezliekali sa hneď pri skrinkách. "Tie isté šatne využívajú deti s rodičmi alebo deti prichádzajúce na plavecké kurzy," vysvetlila Malgorzata Haleková-Malinowská, riaditeľka prudnickej športovej agentúry, prečo sa pri bazéne objavila výzva smerujúca na českých návštevníkov.

Podľa Nowej Trybuny Opoľskej majú ľudia v Česku liberálnejší prístup k nahote ako Poliaci. V českých bazénoch panuje väčšia tolerancia ohľadom prezliekania. Ako príklad uvádza bazén v Českej Vsi pri Jeseníku, kde v pánskej šatni nie sú oddelené miesta na prezliekanie. Tie sú len v dámskej šatni.

Istý poľský návštevník bazéna v Českej Vsi sa pozastavoval nad situáciou, keď otec do sprchy priviedol niekoľkoročnú dcéru, hoci sa tam umývali nahí muži. Vraj to bola nepríjemná situácia.