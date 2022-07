VIDEO Dievčina darovala svojmu priateľovi obličku: Neskôr sa o ňom dozvedela niečo strašné

NEW YORK - Mladá žena sa rozišla so svojím partnerom, ktorý ju niekoľko mesiacov podvádzal. Ešte predtým mu ale údajne darovala jednu zo svojich obličiek. Vo videu na TikToku vysvetlila, že spolu chodili rok. Niektorí užívatelia si myslia, že by si mala obličku vypýtať späť.

Colleen Leová tvrdila, že približne po roku randenia darovala obličku vtedajšiemu priateľovi. To však ešte nevedela o tom, že ju už niekoľko mesiacov podvádza. Mladík údajne trpel chronickým ochorením obličiek a potreboval transplantáciu. Ako oddaná priateľka mu Colleen v máji 2016 darovala svoj orgán. O udalostiach otvorene hovorí vo svojich tiktokových videách. "Som vzrušená z toho, že môj priateľ dostane druhú šancu na život po tom, čo dostal moju obličku," začína svoje rozprávanie.

Neskôr ale zistila, že ju partner evidentne nemiluje tak veľmi, ako ona jeho. Od zverejnenia videa v januári neustále zverejňuje ďalšie, pričom užívatelia tomuto príbehu stále nedokážu uveriť. "Radšej by ste si mali pýtať tú obličku späť," myslí si jedna osoba a mnohí ďalší súhlasia. "Pre mužov urobíš doslova všetko a aj tak ťa sklamú tým najhorším spôsobom," píše sa v inom komentári.

Leová v komentári objasnila, že sa s priateľom už pred časom rozišla, no svoje rozhodnutie ani napriek tomu neľutuje. "V tento deň pred šiestimi rokmi som urobila ťažké rozhodnutie darovať svoju obličku. Napriek tomu, ako to s nami dopadlo, nikdy nebudem ľutovať, čo som urobila a budem naďalej oslavovať to, na čom skutočne záleží. A to je dať niekomu druhú šancu na život," dodala.