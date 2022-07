VIDEO športovkyne vyráža dych: Zblízka ukázala, na čo musí mať odvahu, ľudia pri pozeraní cítia nevoľnosť

MONTREAL - Kanadská reprezentantka v skokoch do vody Molly Carlsonová zdokumentovala na TikToku svoj výkon v plavárni v Montreale. Mnohí užívatelia pripustili, že pri pozeraní príspevku cítili nevoľnosť a niežeby neskočili do vody, ale by ani nemali odvahu prejsť po platforme, ktorá vedie k mostíku.