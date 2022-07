Dievčina chcela splatiť dlhy za štúdium na vysokej: Predala chlpy zo svojho zadku! Neuveríte, za koľko

Príspevok Rikki Sandhuovej dokumentuje príbeh neznámej anonymnej ženy, ktorá vyriešila finančnú tieseň predajom chlpov zo svojho zadku. "Nie je to môj príbeh, ale mohla by som to takto skúsiť. Mám dosť chlpov pre celú populáciu," okomentovala svoje video Sandhuová. Dotyčná dievčina vraj bola zúfalá a nedokázala splácať dlhy za štúdium na univerzite. Pri hľadaní možností, ako sa dá veľa a rýchlo zarobiť, ale nebola veľmi úspešná.

Nakoniec sa inšpirovala ľuďmi, ktorí predávajú svoje vlasy. A keďže sa jej veľmi nechcelo zasahovať do svojej koruny krásy, rozhodla sa, že trochu zaexperimentuje a ponúkne "vlasy" z inej časti tela. Oholila si zadok, chlpy vložila do sklenej nádoby a ponúkla ich na eBay. Za osem kusov sa jej podarilo zinkasovať 5000 libier (zhruba 5800 eur).

Užívatelia sociálnej siete boli síce šokovaní, no mnohí zároveň uznali, že suma, ktorú dokázala žena za takýto tovar zinkasovať, si zaslúži pochvalu. "Dokonca by som si tie chlpy zafarbil a pridal k nim aj vôňu," uviedol jeden z nich. Ďalší užívateľ si myslí, že na takýto obchod by stačila aj lacná parochňa.