Pilot po pohľade na pristávaciu dráhu odmietol pristáť! Dispečeri neverili vlastným ušiam, TAKÝTO dôvod nečakal nikto

Pilot lietadla spoločnosti Jet2, ktoré prilietalo z Fara v Portugalsku, sa práve chystal pristáť na letisku v Manchestri. Letová veža ho nasmerovala na jednu z voľných dráh a všetci cestujúci čakali, že o pár minút budú vystupovať. Pilot však veži odpovedal, že nemôže pristáť, pretože na dráhe je Peppa Pig. Informuje o tom britský The Sun.

Ako prekážka na pristávacej dráhe, sa ukázala v podobe balóna známej kreslenej postavičky Peppa Pig. Balón mal necelý meter, no nebezpečne sa vznášal na pristávacej dráhe. Ak by sa pilot rozhodol balón ignorovať a pristáť, mohla nastať veľká katastrofa. Stačil by jeden okamih, kedy by sa balón dostal cez nasávacie turbíny až do motora, a tragédia by bola na svete. Pohotovostnej službe letiska sa podarilo chytiť balón až po 15-tich minútach.

Videli to aj civilisti

Glen Ramsey (49) so synom Ollym (13) videli tento dramatický moment na vlastné oči, keď sledovali pristávanie lietadiel z vyhliadkového parku na letisku. "Nemohli sme tomu uveriť. Balón mal nohy, takže z diaľky to vyzeralo, akoby Peppa Pig práve kráčal po pristávacej dráhe. V tom momente tam chcelo pristáť lietadlo, takže pilot musel rýchlo reagovať a spojiť sa s vežou," povedal.

Na dráhu sa vyrútili nákladné a hasičské auto. Balón unášal vietor po ďalšej dráhe. Podľa Glena to bolo spočiatku smiešne, ale keď sa blížilo lietadlo, začal uvažovať, čí nemá zavolať políciu. "Viete si predstaviť, ako hlúpo by ste sa cítili pri tomto rozhovore? Keď si ten balón všimol aj pilot, doslova sa mi uľavilo. Pri letisku som si všimol skupinu školákov. Balón zrejme odletel niektorému žiakovi," podotkol.

Reakcia letiska

Letisko v Manchestri incident potvrdilo a uviedlo, že zhromažďovanie a odstraňovanie odpadu naviateho vetrom je súčasťou štandardnej každodennej prevádzky letiska. V roku 2015 sa let z Manchestru do Atlanty oneskoril o jeden deň po tom, čo hasičské posádky postriekali lietadlo penou namiesto vody v čase osláv jeho inauguračného letu.