Horúčavy udreli v plnej sile: Netradičné TIPY a TRIKY, ako ich zvládnuť! Tieto ešte nepoznáte

Podľa meteorológov by mali byť najbližšie dni veľmi horúce a tak možno oceníte zopár užitočných a jednoduchých trikov ako ich prekonať bez toho, aby ste zostali dehydrovaní a unavení. A ktoré to sú?

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Pred spaním si dajte teplý kúpeľ

Zatiaľ čo sa mnohí ľudia počas horúčav osviežujú studenou sprchou, odborníci v odporúčajú, aby ste si pred spaním dopriali teplý kúpeľ. Telesná teplota sa pohybuje v 24-hodinovom cykle, pričom v noci klesá asi o 2°C. Tento jav umožňuje telu šetriť energiu a smerovať ju k orgánom, ktoré ju potrebujú. Takýto cyklus je však v období horúceho počasia narušený, čo sa môže prejaviť na zhoršenej kvalite spánku. Teplý kúpeľ vám ale môže pomôcť rýchlo sa ochladiť. Teplá voda totiž rozširuje krvné cievy na povrchu pokožky a krv prúdi do končatín. Takže po kúpeli sa telo rýchlo ochladí. Expertka na spánok Hayley Thistletonová uvádza, že teplý kúpeľ sa môže zdať byť opakom toho, čo by ste mali robiť v horúčavách, „ale stojí za to dať si ho asi hodinu alebo dve pred spaním, pretože pomôže znížiť telesnú teplotu a vaše telo sa prispôsobí chladnejšiemu prostrediu.“

Galéria fotiek (8) Zdroj: thinkstockphotos.com

Konzumujte korenené jedlá

Aj keď to znie neuveriteľne, štipľavé jedlá vás môžu schladiť. To je dôvod, prečo ich vo veľkom konzumujú v najhorúcejších krajinách Ázie, Afriky a Karibiku. Korenené jedlo totiž zvyšuje vnútornú telesnú teplotu, ktorá korešponduje s teplotou počasia a ak sa potíte a vaše telesné teplo odparí vlhkosť, začnete sa ochladzovať. Na rozdiel od konzumácie studeného nápoja alebo zmrzliny, ktoré spôsobujú zvýšenie telesnej teploty, pri pikantných jedlách nastáva dlhotrvajúci chladivý efekt. Dave Gibson odporúča, aby ste si počas horúčav dali niečo korenisté aspoň tri hodiny pred spaním.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Vložte do mrazničky posteľnú bielizeň

Po dlhom horúcom dni sa chce každý vrátiť do studenej postele. Rovnako ako horúci kúpeľ pred spaním, tak aj relaxácia v chladnej plachte pomáha znížiť telesnú teplotu o 2°C, ktoré sú potrebné pre kvalitný spánok. Vychladená bielizeň vás priamo ochladzuje zvonku dovnútra a bráni tomu, aby sa zvyšovala vaša vnútorná teplota. Konzultant pre spánkovú medicínu Mike Farquhar uviedol, že ak si posteľnú bielizeň uložíte do mrazničky iba na niekoľko minút, pomôže vám to zlepšiť spánok. Z hygienického hľadiska by ste ju však mali vložiť do plastového vreca.

Galéria fotiek (8)

Položte ľad pred ventilátor

Ak nemáte klímu, pomôcť vám môže aj takýto jednoduchý trik, pri ktorom sa vzduch víriaci okolo ľadu ochladzuje a šíri sa do celej miestnosti. Je však potrebné dbať na bezpečnosť. Ideálne je používať ľad v plastovom vrecku alebo vo fľaši, aby sa voda pri roztopení nedostala do elektrických častí ventilátora.

Galéria fotiek (8) Zdroj: gettyimages.com

Vyhýbajte sa kofeínu a alkoholu

Kofeínové nápoje ako čaj alebo káva môžu spôsobiť dehydratáciu, čo je jeden z najväčších rizikových faktorov, ktorým ľudia čelia počas horúčav. To isté platí pre alkohol. Kofeín aj alkohol potláčajú hormón ADH, ktorý ovplyvňuje zadržiavanie vody v obličkách, keď má telo málo zásob. Konzumácia týchto nápojov však podporuje močenie a preto môže končiť dehydratáciou. Podľa lekárky Louise Smithovej „je dôležité zostať v pohode, piť veľa vody a vyhýbať sa nadmernému množstvu alkoholu alebo kofeínu. Toto sú jednoduché veci, o ktorých všetci vieme, že ich máme robiť a ak ich urobíme, môžeme si bezpečne a šťastne užívať letné počasie.“

Galéria fotiek (8) Trojnásobná mamička je opäť v skvelej forme

Zdroj: Instagram.com/mariacirova

Noste voľné oblečenie

Ľanové košele a letné šaty sú v slnečnom počasí ideálne. Priliehavé oblečenie vytvorí izolačnú vrstvu vzduchu medzi telom a vonkajším svetom a bude vám veľmi teplo. Lekárka Hilary Jonesová upozorňuje, že opatrní by mali byť najmä starí ľudia. „Oplatí sa piť veľa vody, zostať v tieni a nosiť voľné oblečenie. Do ordinácie prichádza veľa starších ľudí, majú na sebe príliš veľa oblečenia, takže sa im točí hlava, cítia sa na omdlenie,“ uviedla v show Good Morning Britain.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Odpojte nabíjačky

Elektrické nabíjačky sú zbytočným zdrojom tepla a vytvárajú ho viac, ako si myslíte. Odborníci preto radia, aby ľudia pred spaním odpojili všetky zariadenia alebo ich presunuli do inej miestnosti. Navyše po dobytí batérie zahrievajú nabíjaný prístroj, z ktorého tak vzniká ďalší zdroj tepla. Čím viac zariadení vrátane telefónov, tabletov a počítačov je pripojených, tým viac tepla sa produkuje.