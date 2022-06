Odborníci sú zhrození z toho, ako žena (37) porodila svoje štvrté dieťa: Varovanie pre ostatné matky

Josy Peukertová porodila svojho syna Bodhiho vo vlnách na pláži Playa Majagual v Nikarague ešte 27. februára. Matku štyroch detí inšpirovala sila ženského tela, ktoré dokáže porodiť dieťa bez lekárskeho zásahu. "Dostala som nápad, že chcem porodiť v oceáne. Celé týždne som sledovala príliv a odliv a keď nastal správny čas na pôrod, vedela som, že pláž bude pre nás bezpečná," uviedla.

Jej manžel Benni Cornelius ju odviezol na pláž, keď začala rodiť, vyzbrojená uterákmi, gázou a miskou so sitom na zachytenie placenty. Video, v ktorom Peukertová kľačí vo vode počas kontrakcií, neskôr zverejnila na Instagrame. "Vlny mali rovnaký rytmus ako kontrakcie, vďaka tomu hladkému toku som sa cítila naozaj dobre. Mäkký sopečný piesok podo mnou mi pripomenul, že medzi nebom a zemou nie je nič iné. Nemala som žiadne obavy privítať v našich životoch novú dušičku. Bolo to krásne," pokračuje 37-ročná žena.

Stovky komentujúcich ju považujú za legendu. "Stále myslím na to, ako veľmi tá slaná voda pomôže pri liečení. Gratulujem," napísala jedna osoba. Ako ale upozornila hlavná pôrodná asistentka z Australian College of Midwives Kellie Wiltonová a profesorka pôrodnej asistencie na Charles Darwin University Sue Kildeaová, Josy sa nerozhodla pre najbezpečnejší pôrod.

"Nemyslím si, že voľný pôrod je múdrou voľbou. Pôrodné asistentky majú za sebou náročné vzdelávanie, ktoré im umožňuje podporovať ženy pri bezpečnom pôrode a rozpoznať, keď sa veci pre matku alebo dieťa nevyvíjajú dobre alebo eskalujú. Táto podpora nie je dostupná pri voľnom pôrode," vysvetlila Kildeaová, podľa ktorej by však žena mala mať možnosť voľby.

Wiltonová doplnila, že pôrod vo vode môže byť pre ženy veľmi bezpečnou možnosťou, ak je pod dohľadom odborníka, ktorý je akreditovaný. Nemôže ísť ale o hocijakú vodu. Pred pôrodom je potrebné upraviť teplotu vody, skontrolovať jej čistotu a tiež stav matky a dieťaťa. "Oceán je nepredvídateľný, a preto môže byť nebezpečný. Prúdy a vlny môžu spôsobiť nestabilné podmienky a neexistujú žiadne štúdie, ktoré by podporovali bezpečnosť pôrodu v oceáne," uviedla Wiltonová. Okrem toho poukázala na riziko, že by dieťa mohlo prehltnúť slanú vodu. Tá by mu aj v malých množstvách mohla uškodiť kvôli vysokému obsahu soli. Voda by taktiež nemala byť príliš studená, ideálna teplota je tá podobná teplote nášho tela. Dieťa by sa v opačnom prípade mohlo podchladiť. "Navyše, voda môže obsahovať škodlivé baktérie, ktoré by mohli ublížiť dieťaťu," dodala Wiltonová. Voda používaná na pôrod v nemocniciach je pravidelne testovaná.