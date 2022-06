Majiteľ testoval pevnú vôľu svojej fenky: Hádajte, čo sa stalo, keď ju nechal samú so steakom

MIAMI - Zlatý retriever je veľmi učenlivé plemeno. Táto sučka to potvrdzuje svojou obdivuhodnou disciplínou. Dokazuje to video, v ktorom má pred sebou dva taniere s mäsom. Na pokyn svojho majiteľa sa ale nepustí do jedenia a trpezlivo čaká. Podľa výskumu je jej správanie jedinečné, pretože len máloktorý pes dokáže odolať takémuto pokušeniu.

Zábery zlatého retrievera menom Ellie, ktorý odoláva nutkaniu pustiť sa do dokonale prepečeného steaku a kuracieho mäsa, sa na TikToku stali okamžite populárne. Ostatných psíčkarov zaujala neuveriteľná zdržanlivosť tohto domáceho miláčika. Čo sa týka jedla, máločo je pre psov také lákavé ako mäso. V prípade jedál, ako je steak, jahňacie alebo bravčové mäso, to môže byť spôsobené vysokým obsahom tuku. Štúdia Oregonskej štátnej univerzity zistila, že zatiaľ čo mačky uprednostňujú sacharidy, psy majú tendenciu obľubovať tučné jedlá.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V rámci výskumu dostalo sedemnásť zdravých psov v priebehu mesiaca na výber zo štyroch potravín, ktoré chutili všetkým rovnako. Jediný rozdiel bol v tom, že jedna z potravín bola s vysokým obsahom tuku, druhá s vysokým obsahom sacharidov, tretia s vysokým obsahom bielkovín a štvrtá obsahovala rovnovážne množstvo všetkých troch. Každý deň mali psy hodinu na to, aby zjedli všetko, čo chceli, až do vopred stanoveného kalorického príjmu, zodpovedajúceho metabolickým požiadavkám a hmotnosti. Experti zistili, že psy najviac uprednostňovali jedlá s vysokým obsahom tuku, následne sacharidy a iba málo z nich sa rozhodlo pre krmivo na báze bielkovín.

To všetko robí z Ellie a jej prejav zdržanlivosti ešte pôsobivejším. Zatiaľ čo jej majiteľ Kevin Bubolz z Floridy si nepochybne zaslúži časť zásluh za to, že svoju fenku tak dobre vycvičil, zlatí retrieveri patria medzi najučenlivejšie plemená psov, pokiaľ ide o triky a disciplínu. Vo videu Bubolz umiestni pred Ellie dva taniere s mäsom, pričom nareže upečené plátky, aby to bolo ešte vzrušujúcejšie. Ellie túžobne pozerá na steak, Kevin jej však dovolí iba olízať malý kus mäsa. Potom jej dá pokyn, aby čakala a opustí miestnosť. Prejde niekoľko napätých sekúnd, počas ktorých pes čaká a uprene hľadí na steak.

Väčšina komentujúcich poukázala na neuveriteľnú disciplínu, ktorú zlatý retriever ukázal. Iní zase nedokázali pochopiť to, ako je možné, že Ellie ani neslintala. "Keby to bol môj pes, na stole by bolo jazero," napísala jedna osoba. "Môj pes by to zožral spolu s taniermi a stolom," uviedol vtipne ďalší užívateľ.