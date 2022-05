Správa varuje: Ľudstvu hrozí nová éra rizík, na ktoré nie sme pripravení!

ŠTOKHOLM - Nebezpečná kombinácia environmentálnych a bezpečnostných hrozieb v sebe obsahuje komplexné riziká pre mier vo svete. Píše sa to podľa agentúry DPA v správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) zverejnenej v pondelok, ktorej autori varujú, že politici a inštitúcie ešte nie sú pripravení na tento "nový vek rizík".

Správa na 93 stranách opisuje, ako môžu environmentálne krízy (zmena klímy, nedostatok zdrojov, vymieranie druhov) interagovať s bezpečnostnými krízami a inými hrozbami, ako je pandémia koronavírusu. Napríklad v Somálsku pretrvávajúce sucho a ďalšie dôsledky meniaceho sa podnebia v kombinácii s chudobou a slabou vládou priviedli ľudí do náručia islamistických teroristických milícií aš-Šabáb. V Strednej Amerike vplyv klimatickej zmeny na úrodu obilia v kombinácii s násilím a korupciou zvýšili prílev migrantov do USA.

Galéria fotiek (4) Mexické úrady zabránili viac ako 2000 migrantom vstúpiť do krajiny.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Marco Ugarte

"Mnoho odborníkov tvrdí, že sme v kritickom bode: Môžeme nechať environmentálnej kríze voľný priebeh, alebo identifikovať problém hneď a niečo s tým urobiť," povedal riaditeľ SIPRI Dan Smith. "Zlou správou je, že tento mimoriadne dôležitý moment prichádza v čase, keď je medzinárodná politika v hroznom stave," konštatuje Smith. Vzťahy medzi veľmocami sú "toxické a nebezpečné“, populizmus a nacionalizmus sú na vzostupe. Podľa správy sa v druhom desaťročí 21. storočia počet ozbrojených konfliktov zahŕňajúcich aspoň jeden štát a počet ľudí zabitých v konfliktoch zdvojnásobil, rovnako aj počet utečencov a vysídlených ľudí na celom svete. Po rokoch poklesu počet operačných jadrových hlavíc v roku 2020 opäť vzrástol. V minulom roku dosiahli globálne vojenské výdavky vrchol viac ako dva bilióny dolárov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Podobne znepokojujúci je vývoj životného prostredia. SIPRI pripomína, že asi štvrtine všetkých druhov hrozí vyhynutie a množstvo opeľujúceho hmyzu dramaticky klesá. Kvalita pôdy sa znižuje, zatiaľ čo využívanie prírodných zdrojov pokračuje na neudržateľnej úrovni. "Klimatická zmena spôsobuje, že extrémne poveternostné javy, ako sú búrky a vlny horúčav, sú častejšie a intenzívnejšie, čím sa znižujú výnosy dôležitých potravinárskych plodín a zvyšuje sa riziko neúrody vo veľkom meradle," varuje kolektív tridsiatich autorov správy. Vyzývajú na rýchly prechod na zelenú ekonomiku, ktorý však musí tiež prebiehať spravodlivo a pokojne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Vždy sú víťazi a porazení

"Pri takej veľkej ekonomickej zmene sú vždy víťazi a porazení," hovorí Smith. "Musíme vziať do úvahy záujmy ľudí, ktorých sa tento prechod najviac týka. V opačnom prípade vzniknú nové riziká konfliktov." Ani tvárou v tvár akútnym krízam, akými sú pandémia koróny a vojna na Ukrajine, nesmieme tento cieľ stratiť zo zreteľa, varuje Smith. "Zdá sa, že väčšina vlád dokáže zvládnuť len jednu krízu naraz. To je veľká komplikácia." Pandémia ale tiež ukázala, čo dokáže s odhodlanie a medzinárodná spolupráca, napríklad pri vývoji vakcín."Ľudstvo má vedomosti a zručnosti, aby sa dostalo z problémov, v ktorých sa nachádzame," konštatuje Smith. Teraz však treba konať. "Každým dňom, keď to odkladáme, je práca ťažšia," uzatvoril šéf SIPRI.