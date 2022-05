FOTO Google Maps rozmazal rodinný dom na obyčajnej ulici: Má to priam mrazivý dôvod

CLEVELAND - Aplikácia Google Maps sa rozhodla nezobrazovať jeden z rodinných domov v Clevelande v americkom štáte Ohio, a to z veľmi mrazivého dôvodu. Ide o jedno z mnohých miest, ktoré sa takto rozhodla skryť pred očami užívateľov kvôli ich mystickému príbehu alebo nejakému tajomstvu.

Google Maps dokáže ukázať a určiť konkrétne miesto kdekoľvek na zemeguli, ktoré si môžete kedykoľvek prezrieť. Aplikácia zachytáva reálne fotografie takmer všetkých oblastí v meste alebo obci a zobrazuje ich rôznymi spôsobmi. Dokáže tak sprostredkovať aj pohľad na domy a jediné, čo musí užívateľ urobiť, je pomaly sa pohybovať po mape, aby našiel to, čo hľadá. Existujú však miesta, ktoré sú rozmazané alebo cenzurované. A toto je prípad rodinného domu na predmestí v Clevelande, ktorý je na záberoch tiež rozmazaný.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Google Maps

Správcov aplikácie k tomu viedla desivá udalosť, ktorá sa odohrala na ulici 2208 Seymour Avenue v štvrti Tremont. Práve toto miesto bolo totiž kedysi domovom násilníka Ariela Castra. Ten uniesol tri ženy, zneužíval ich a držal v zajatí takmer desať rokov. Amanda Berryová, Gina DeJesusová a Michelle Knightová boli zadržiavané v dome do 6. mája 2013, kedy sa jednej z nich podarilo utiecť aj so svojou šesťročnou dcérou. Castro sa v rámci dohody o vine a treste priznal k 937 trestným činom zo znásilnenia, únosu a vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Bol odsúdený na doživotie plus tisíc rokov väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia.

Dvojposchodový dom bol nakoniec zbúraný. Ale pozemok, na ktorom stál, je na Google Maps kompletne rozmazaný. Služba takýchto miest ukrýva pred očami verejnosti oveľa viac. Patria sem napríklad letecká základňa Ramstein v Nemecku, priehrada Keowee v Južnej Karolíne či dedinka Baker Lake v kanadskom Nunavute.