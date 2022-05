FOTO z ruského vrtuľníka rozpútala veľkú diskusiu: Neuveríte, čo sa v ňom našlo

Serióznejšie naladení komentátori fotku dávali do súvislosti s informáciami, že vzhľadom na nedostatok počítačových čipov začali ruské zbrojovky do svojich sofistikovanejších výrobkov montovať čipy, ktoré pôvodne boli určené pre chladničky. Možno by na ten istý účel mohli poslúžiť aj čipy z práčok. Vzápätí však nasledovalo upozornenie, že asi nejde o práčku, ale o sušičku.

Amid the wreckage of Russian attack helicopter is..a washing machine.



Russians.. pic.twitter.com/rFeDigqSav — Expat in Kyiv (@expatua) May 13, 2022

Na palube bojových vrtuľníkov Mi-24, zvaných v modernizovanej verzii Mi-35, je aj priestor na prevoz malého výsadku, a tak niektorí špekulujú, či ho posádka nevyužila aj na prepravu koristi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr v narážke na správy o rabovaní, ktorého sa dopúšťajú ruskí okupanti, vyhlásil, že ich snom je pravdepodobne ukoristiť záchodovú misu a samým šťastím zomrieť.

Táto myšlienka inšpirovala poľských tvorcov kresleného filmu k svojráznej verzii potopenia ruského krížnika Moskva: pozornosť ruských námorníkov odláka ukrajinský dron nesúci úplne novú toaletnú misu, čoho ukrajinskí vojaci využijú na odpálenie protilodnej strely a potopenie ruskej vlajkovej lode.