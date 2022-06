Na severe Talianska zmizol vrtuľník so siedmimi ľuďmi na palube

MODENA - Na severe Talianska zmizol vo štvrtok vrtuľník so siedmimi ľuďmi na palube. Záchranári v piatok ráno obnovili pátranie, ktoré v predchádzajúci deň prerušili z dôvodu nepriaznivého počasia. Informovala o tom agentúra ANSA a denník La Stampa.

Na palube civilného vrtuľníka, ktorý si prenajala spoločnosť na výrobu čistiacich a hygienických prostriedkov Roto Cart, sa nachádzali aj štyria občania Turecka a dvaja Libanončania. Firma zvykla helikoptérou prepravovať zahraničných zákazníkov na návštevy svojich výrobných zariadení.

Pátrajú aj dobrovoľníci

Vrtuľník smeroval z letiska Tassignano v meste Lucca do provincie Treviso pri Benátkach. Z radarov zmizol v blízkosti mesta Modena v regióne Emilia-Romagna. Do pátrania po zmiznutom vrtuľníku sa zapojili horská služba, finančná polícia aj hasičský zbor, píše La Stampa. Nad oblasťou, kde by sa vrtuľník mohol potenciálne nachádzať, vykonali prieskumné lety, keďže ide o neprístupný terén.

Pre zhoršené poveternostné podmienky v podobe krupobitia a búrok však museli pátranie pozastaviť a pokračovali v ňom od nasledujúceho rána. Do pátrania sú zapojené aj skupiny dobrovoľníkov.