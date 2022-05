VIDEO Mladík už bol zúfalý z toho, že nemal svaly, hoci stále cvičil: Neuveríte, ako to vyriešil

MANCHESTER - Majiteľ tetovacieho salónu Dean Gunther zdokumentoval vo svojom TikTok videu bizarné tetovanie. Vyhovel tak zákazníkovi, ktorý túžil po vypracovanom brušnom svalstve, no bol už zunovaný z tvrdej a najmä bezvýslednej driny v posilňovni. Rozhodol sa preto si to poriadne uľahčiť.

Gunther nedávno šokoval a zároveň pobavil užívateľov jedným z výsledkov svojej práce. "Ako získať šesť tehličiek za dva dni!" okomentoval svoj príspevok na TikToku. Vo videu pózuje muž s vyhrnutým tričkom, ktorý ukazuje dokonale vypracované vytetované svaly. Bol vraj už unavený z rokov cvičenia v posilňovni, pretože na sebe nevidel žiadne výsledky, a tak sa rozhodol pre toto rýchle a radikálne riešenie.

"Už som videl naozaj zlé pokusy. Keďže sa špecializujem na farebnú realitu, chcel som to vyskúšať. Myslel som si, že by to bola sranda," uviedol Dean. Zákazníkovi vraj nič neúčtoval, pretože táto práca bola pre neho obrovskou výzvou. Už sa ale stihli objaviť špekulácie o tom, že ide o podvod a že muž má na sebe tetovanie len namaľované. Gunther krátko nato zverejnil druhé video, kde tieto tvrdenia vyvracia. I tak mu ale niektorí ľudia stále neveria.