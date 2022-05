Pozor na tieto príznaky na nohách! Vďaka nim môžete zistiť, že máte problémy s pľúcami

Podľa odborníkov existujú určité zmeny na dolných končatinách, ktoré dokážu upozorniť na nástup alebo prítomnosť pľúcnych ochorení. Ktoré to sú?

Bolesť, kŕče alebo opuchy nôh môžu byť príznakom pľúcnej hypertenzie

Pľúcna hypertenzia (PH) je vážny stav, ku ktorému dochádza, keď sa tepny dodávajúce krv zo srdca do pľúc zužujú, následkom čoho vzniká vysoký krvný tlak. Akademické lekárske centrum Cleveland Clinic uvádza, že v prípade PH "namáhaná a zväčšená srdcová pravá komora postupne slabne a stráca schopnosť pumpovať dostatok krvi do pľúc". V konečnom dôsledku to môže niektorým pacientom spôsobiť srdcové zlyhanie. Medzi príznaky PH patrí nepravidelný pulz, oslabený srdcový tep, dýchavičnosť počas cvičenia, závraty a namáhavé dýchanie v pokoji. Na toto vážne ochorenie však môžu upozorniť aj bolesti a opuchy v členkoch a chodidlách.

Rovnaké príznaky môžu signalizovať pľúcnu embóliu

K pľúcnej embólii (PE) dochádza vtedy, ak sa zablokuje jedna z tepien v pľúcach. Príčinou je zvyčajne krvná zrazenina, ktorá sa nachádza v žilách nôh. Niekedy však môže preniknúť do pľúc aj z rúk alebo iných častí tela. Ľudia s PE často pociťujú bolesť na hrudníku, trpia dýchavičnosťou alebo majú pretrvávajúci kašeľ, nepravidelný srdcový tep, horúčku, závraty alebo sa potia. U pacientov s hlbokou žilovou trombózou, čiže priamym prekurzorom PE, sa môže vyskytovať opuch a bolesť jednej nohy. Niektorí si môžu všimnúť aj zmenu farby pokožky alebo majú v spomínanej nohe pocit tepla.

Farebné zmeny alebo opuchy nôh môžu naznačovať cyanózu

Ak si všimnete, že vaše nohy majú modrú, fialovú či sivú farbu, môže to byť príznak cyanózy. K tomuto ochoreniu srdca a pľúc dochádza vtedy, keď saturácia krvi kyslíkom klesne pod 85 percent. Aj keď existuje množstvo faktorov, ktoré ju môžu spôsobiť, niekoľko jej najbežnejších príčin súvisí práve s pľúcami. Patria sem chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna hypertenzia, astma a pneumónia.

Opuch nôh môže poukazovať aj na pľúcny edém

Pľúcny edém je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou prebytočnej tekutiny vo vzduchových vakoch pľúc. Vzhľadom na to, že na miestach, kde by mal byť vzduch, sa hromadia tekutiny, pacienti s edémom majú problémy s dýchaním. Akútny pľúcny edém sa objavuje náhle, často sa prejavuje dýchavičnosťou, úzkosťou, pretrvávajúcim kašľom (niekedy vytvárajúcim ružové, penivé hlieny), rýchlym tepom srdca alebo závratmi. Ako chronický stav môže pľúcny edém zahŕňať nielen tieto symptómy, ale aj prírastok hmotnosti, únavu a opuchy nôh, niekedy aj chodidiel. V prípade, ak spozorujete akékoľvek abnormálne zmeny na svojich nohách, kontaktujte lekára. Je obzvlášť dôležité vyhľadať ho najmä vtedy, ak pocítite bolesť, všimnete si zmenu farby a opuch alebo máte pretrvávajúce kŕče a tieto problémy sa u vás objavili náhle a bezdôvodne.