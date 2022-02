Trpíte bolesťou hlavy? Lekári odhalili, kedy to znamená, že ste sa infikovali OMIKRONOM

S vírusom SARS CoV-2 sa spájajú bežné chrípkové symptómy, takže je komplikované zistiť bez testovania, či ste sa nakazili alebo nie. Obavy navyše zvýšil aj variant omikron, pretože sa šíri rýchlejšie, ako ktorýkoľvek jeho predchodca a infikuje aj tých, ktorí sú očkovaní, resp. prekonali COVID-19. Podľa aplikácie U.K. Zoe Covid Study je jedným z piatich najčastejších príznakov nákazy týmto variantom bolesť hlavy. Tá však signalizuje aj iné zdravotné komplikácie, ktoré môžu byť závažnejšie ako koronavírusová infekcia. Ako teda zistíte, že vaša bolesť hlavy je spôsobená covidom?

Príznaky, kedy bolesť hlavy súvisí s covidom

Vedci sa snažili nájsť spôsob, ako rozlíšiť, či bolesť hlavy signalizuje bežnú virózu alebo prítomnosť koronavírusu. Na základe aplikácie Zoe COVID Study App určili päť znakov, ktoré môžu pomôcť pacientom tento rozdiel identifikovať. Pri covide je intenzita tejto bolesti stredná až silná, vyskytuje sa na oboch stranách hlavy, je tiež pulzujúca, tlačí alebo je bodavá. Ak ste boli infikovaní omikronom, je tiež pravdepodobné, že bolesť bude trvať dlhšie ako tri dni a bude odolávať bežným liekom proti bolesti.

Spôsob, akým omikron infikuje telo, môže spôsobiť častejšie bolesti hlavy

Mnohé respiračné vírusy vrátane SARS CoV-2 spôsobujú bolesti hlavy. "Všeobecne platí, že telo pri boji s vírusom prechádza zápalovou reakciou a bolesť hlavy je časť tejto odpovede," uviedol William Schaffner z Vanderbilt University School of Medicine. Lekári sa tiež domnievajú, že tento príznak sa pri omikrone prejavuje častejšie aj preto, lebo v porovnaní s inými variantmi zasahuje najmä horné dýchacie cesty vrátane dutín. A pri zápale prínosových dutín sa bežne stretávame aj s bolesťou hlavy. V kombinácii so stresom z infekcie je preto veľmi pravdepodobné, že ľudia budú pri nákaze omikronom trpieť touto bolesťou.

Pravdepodobne vás bude bolieť hlava, ak máte prielomovú infekciu

Lekárka Maya Clark-Cutaiaová z New York University denníku The New York Times povedala, že očkovaní pacienti, ktorí sa nakazia omikronom, sa častejšie sťažujú na bolesti hlavy, ako aj na bolesti tela a horúčku než neočkovaní jedinci. Dôvodom môže byť fakt, že priebeh ochorenia je pri prielomovej infekcii síce miernejší, ale menej závažné príznaky sa môžu prejaviť intenzívnejšie. Na druhej strane, u neočkovaných pacientov existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich objavia bežné symptómy podobné chrípke., najmä dýchavičnosť a kašeľ.