VIDEO Na pláž vyplavilo obrovské monštrum: Matka všetkých žralokov! Toto sa vidí len raz za život

"Toto je veľmi vzácna udalosť," povedala pre CNN Hannah Meddová, zakladateľka organizácie American Shark Conservancy, na margo nálezu, ku ktorému došlo začiatkom apríla na floridskej pláži Pompano. "Jeden až štyrikrát za rok dostávame od ľudí echo, keď oceán vyplaví niečo nezvyčajné."

Obrovské pozostatky patrili gravidnej samici žraloka kladivohlavého. Podľa dostupných údajov išlo o dosiaľ najväčšieho žraloka svojho druhu. Meral šesť metrov a vážil neuveriteľných 450 kilogramov. Do pár minút sa okolo zdochliny zhromaždil veľký dav ľudí. Na miesto boli privolaní záchranári, ktorým sa ju pomocou vidlice podarilo uchopiť a dostať preč z pláže.

Meddová, ktorej kolegovia boli povolaní k telu žraloka na odber vzoriek, uviedla, že v jeho tlame objavili hák. Zrejme sa teda chytil na návnadu jedného z miestnych rybárov. Síce sa mu podarilo odplávať, ale pod vplyvom šoku sa vyplavil na breh, kde uviazol a uhynul.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Youtube/WPLG Local 10

"V jeho žiabroch je nejaký rybársky vlasec a na obrázkoch je jasne vidieť, že na boku úst visel veľký háčik. Môže to súvisieť so smrťou. Morské živočíchy vždy zazmätkujú po tom, ako sa im podarí vyslobodiť z návnady. O svoje prežitie bojujú zo všetkých síl a niektorým jedincom sa to stane osudným," objasnila odborníčka.