Ľudia ostali po návrate z dovolenky v šoku: Chceli si na letisku vyzdvihnúť svoje auto a... to snáď nie!

Niekoľko dovolenkárov utrpelo po návrate z oddychových dní poriadny šok. Keď odchádzali, nechali svoje autá na starosť parkovacej služby v blízkosti letiska v Manchesteri. Našli si ich v poli plnom blata, pričom viacerí sa ku svojim vozidlám dokonca ani nedostali, pretože ich blokovali ďalšie stovky áut. Okrem toho sa nevedeli dopátrať ku svojim kľúčom. Telefónne číslo, na ktoré mali volať, bolo nedostupné. Zamestnanci neoficiálnej parkovacej služby vyzdvihli autá a kľúče, keď cestujúci dorazili na letisko a potom odišli na pole vzdialené zhruba tri kilometre od miesta.

Dvadsaťročná Megan Kellyová, ktorá sa vrátila z Milána, bola rozhorčená. "Bolo to obrovské blatisté pole. Nebolo to miesto, kde by ste očakávali alebo chceli, aby bolo vaše auto zaparkované," sťažovala sa. S autom, navyše, ani nemohla hneď odísť, pretože ho blokovali ďalšie vozidlá. "Polícia je dosť neochotná. Iba sa chcem dostať ku svojmu autu. Netuším, ako dlho to bude trvať," dodala študentka. Znepokojuje ju aj to, že niekto cudzí má kľúč od jej auta.

Tridsaťročný Jacob Williamson sa tiež snažil nájsť svoje auto, keď sa spolu so svojou partnerkou vracal z Bruselu. Otec jeho priateľky šoféroval 48 kilometrov s náhradným kľúčom, len aby našiel vstupnú bránu do poľného parkoviska zatvorenú. Nakoniec niekoho priviedli, našli auto a počkali pol hodiny, kým si ho mohli prevziať. "Uľavilo sa mi, že sa nám podarilo získať naše auto, ale bola to tvrdá práca. Ak je vaše auto zamknuté v poli a nemôžete ho dostať preč, je to dosť veľký problém a treba ho rýchlo vyriešiť," uviedol Javob.

Machesterské letisko údajne nie je prepojené s dotyčnou parkovacou firmou. "Sme sklamaní, že niektorí bezohľadní prevádzkovatelia parkovísk tretích strán zavádzajú zákazníkov týmto spôsobom," uviedli jeho predstavitelia. Prípad už vyšetruje miestna polícia.