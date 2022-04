Nečakaný následok nákazy OMIKRONOM: Mladíka vyliečila z iných zdravotných ťažkostí

NEW YORK - Zdá sa, že ochorenie COVID-19 so sebou predsa len prináša isté pozitívum. Podľa jedného novinára ho vďaka ochoreniu prestali trápiť bolesti chrbta. Ako sa ukázalo, ani zďaleka nie je jediným pacientom s podobnou skúsenosťou. Vedci v súčasnosti zisťujú, ako je to možné.

Redaktor portálu Best Life Online Louis Peitzman sa s čitateľmi podelil o pozitívum ochorenia COVID-19. Prezradil, že väčšinu svojho dospelého života trpel občasnými bolesťami chrbta. V novembri 2020 sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršil, keď zažíval obrovskú bolesť, ktorá mu znemožnila vykonávať bežné činnosti. Lekári ani testy nevysvetlili, čo by mohlo byť jej príčinou. "Našťastie, týždne fyzioterapie pomohli, hoci bolesť nikdy úplne nezmizla. Stále som mal zlé dni, niekedy zlé týždne, keď ma bolesti chrbta prinútili zrušiť plány a tráviť hodiny v ležiacej polohe, pretože to bola jediná vec, ktorá mi pomohla," uviedol.

V januári sa Louis nakazil variantom omikron. Vďaka očkovaniu prekonal ochorenie bez vážnejších komplikácií. Okrem škaredého kašľa, bolesti hrdla a neznesiteľnej bolesti hlavy sa z toho dostal celkom ľahko. Prekvapilo ho, že nepociťoval žiadny zo štandardných príznakov covidu, no ešte viac ho zarazilo to, že bolesť v chrbte, na ktorú si už zvykol, zmizla. Domnieval sa, že za to môže vďačiť užívaniu ibuprofenu a paracetamolu, ktorými sa snažil zmierniť bolesti hlavy počas ochorenia. "Keď sa z dní bez bolesti chrbta stali týždne a nakoniec mesiace, musel som uznať, že sa niečo zmenilo. Nezažíval som len zníženie počtu zlých dní alebo menej bolestivých dní, nezažíval som vôbec žiadnu bolesť chrbta," prezradil Peitzman. Bolesť sa vrátila až po troch mesiacoch.

Galéria fotiek (2) Dlhodobé bolesti chrbta netreba podceňovať!

Súvislosť medzi COVID-19 a absenciou bolesti chrbta bola nejasná. Ako sa ale ukázalo, nie je sám, kto zažil podobnú vec. Výskumníci sa v súčasnosti snažia prísť na to, ako jedno s druhým súvisí. Podľa článku kanadského CBC z októbra 2020 vírusový spike proteín blokuje signály bolesti vysielané do mozgu. Dôvodom je snaha o zníženie schopnosti tela cítiť bolesť, čím vírus zabezpečí, že si neuvedomíte, že ste v skutočnosti chorý a môžete nakaziť ďalších ľudí. Vírus naozaj môže spôsobiť, že budete cítiť menej bolesti alebo ako v Peitzmanovom prípade aspoň na určitý čas žiadnu bolesť.

"Bol to úžasný a veľmi zvláštny objav, pretože je veľmi kontraintuitívny. Prečo by vírus poskytoval úľavu od bolesti? Ale keď sa nad tým zamyslíte, je to celkom dômyselný spôsob, ako to urobiť, aby vírus uspel," vysvetlil riaditeľ Centra pre výskum bolesti v New Yorku Rajesh Khanna. Na druhej strane ale priznal, že sa zatiaľ nepodarilo zistiť, ako môže vírus odstrániť bolesť a zároveň ju spôsobiť. Experti rovnako nevedia, prečo zažívali niektorí ľudia úľavu od bolesti dlho po tom, čo prekonali COVID-19. "Naozaj ma to znepokojuje, pretože od uverejnenia nášho článku som dostal desiatky e-mailov od ľudí, ktorí trpia chronickou bolesťou spôsobenú nejakým druhom zranenia alebo choroby. Je úžasné, že keď sa nakazili covidom, ich bolesť zmizla," dodal Khanna. V prípade niektorých pacientov sa bolesť už nikdy nevrátila.