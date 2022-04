Vedci odhalili ďalší vedľajší účinok nákazy KORONAVÍRUSOM: Týka sa najmä ľudí nad 50 rokov

"Je veľmi dôležité, aby si toto potenciálne riziko uvedomil ako zdravotnícky personál, tak aj ľudia nad 50 rokov. Pacienti musia byť včas diagnostikovaní, najmä ak sa u nich po prekonaní covidu rozvinie pásový opar," povedal riaditeľ klinického výskumu a vývoja pre farmaceutickú spoločnosť GSK v Bruseli Amit Bhavsar, citujú Health News.

Pásový opar je bolestivá kožná vyrážka. Vyskytuje sa u ľudí, ktorí v minulosti prekonali ovčie kiahne. "Vírus, ktorý spôsobuje ovčie kiahne, sa nazýva varicella zoster. Po prekonaní infekcie sa ukryje v nervových bunkách človeka a vyčkáva," vysvetlila Carrie Kovariková, profesorka dermatológie a medicíny z Perelman School of Medicine na Pensylvánskej univerzite.

V niektorých prípadoch sa varicella zoster objaví aj po niekoľkých rokoch a vtedy spôsobuje pásový opar, zvyčajne v dôsledku oslabenia imunitného systému. "Vaše T-bunky pracujú na tom aby udržali vírus ovčích kiahní v bezpečí. Keď však nefungujú, ako by mali, teda ste chorí, v strese, alebo rýchlo starnete, vírus ovčích kiahní sa môže z nervu uvoľniť a dostáva sa na kožu." T-bunka alebo T-lymfocyt je typ leukocytu (bielej krvinky), konkrétnejšie lymfocytu, ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. T-lymfocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni a následne dozrievajú v týmuse.

Podľa Kovarikovej je teda jasné, že COVID môže vyvolať pásový opar, keďže vírus spôsobuje doslova zmätok v imunitnom systéme. "Zažila som pacientov, ktorým sa za rok vyhodil jeden alebo aj dva pásové opary. Nikdy predtým to nedostali, lenže všetkých spájalo to, že v minulosti prekonali covid."

Pre túto štúdiu, ktorá bola zverejnená v časopise Open Forum Infectious Diseases, sa porovnávali lekárske údaje od takmer 400 000 pacientov s covidom vo veku nad 50 rokov. Na druhej strane bola vzorka tvorená viac ako 1,5 miliónom ľudí, ktorí sa covidom ešte nenakazili. Nikto z dobrovoľníkov nepodstúpil očkovanie proti covidu ani proti pásovému oparu.

Vedci zistili, že zvýšené riziko pásového oparu u pacientov s covidom pretrváva najmenej šesť mesiacov po ochorení. Keďže ľudia očkovaní proti pásovému oparu boli zo štúdie vylúčení, nie je známe, či by vakcína proti pásovému oparu mohla obmedziť alebo eliminovať toto riziko. "Ľudia, ktorí sa obávajú, že dostanú pásový opar, by mali zvážiť očkovanie proti koronavírusu aj proti pásovému oparu. Čísla však jasne ukázali, že vakcína proti covidu pomáha predchádzať hospitalizáciám a úmrtiam. Očkovanie proti covidu by teda malo zabrániť vzniku pásového oparu," dodala Kovariková.