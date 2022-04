Tieto tri príznaky môžu znamenať, že ste sa infikovali novým podvariantom OMIKRONU

Lekári zisťovali, v čom sa najnovšia virálna odnož koronavírusu známa ako BA.2 líši od svojich predchodcov. Zároveň špecifikovali príznaky, na základe ktorých môžete odhaliť, či ste sa ňou infikovali. Sú nimi nádcha, resp. upchatý nos, kašeľ a bolesť hrdla. Zároveň ale odborníci upozorňujú, že na základe týchto symptómov je ťažké rozpoznať, či ide o bežné prechladnutie alebo koronavírusovú infekciu spôsobenú subvariantom B.2. Situáciu v súčasnosti navyše komplikuje aj nastupujúce obdobie sezónnych alergií. Faktom teda zostáva, že rozdiel je bez testovania ťažko rozpoznateľný.

Galéria fotiek (4) Zdroj: pixabay.com

Vedci sa neustále snažia zmapovať, v čom a ako môžu ľudia pociťovať novšie verzie vírusu. "Príznaky omikronu, pod ktorý patrí BA.2, a variantu delta sú podobné. Vo všeobecnosti patria medzi ne horúčka, kašeľ, bolesti svalov, hlavy, hrdla a únava. Niektorí ľudia môžu pociťovať nevoľnosť, zvracanie a hnačku či zmeny chuti alebo čuchu," uviedla Erica Johnsonová z Medicínskeho strediska Johnsa Hopkinsa v Baltimore.

Mnohé konkrétne údaje o príznakoch nákazy omikronom pochádzajú z aplikácie U.K. Zoe COVID Study App, ktorá zhromažďuje správy od veľkého množstva covid pacientov. "Až 80 percent osôb, ktoré boli nedávno pozitívne testované a predpokladá sa, že boli infikované BA.2, hlásilo, že má nádchu, 65 až 70 percent sa sťažovalo na únavu, kýchanie, bolesť hrdla a hlavy. Okrem toho polovica nedávno infikovaných hlásila pretrvávajúci kašeľ, zatiaľ čo 31 percent poukazovalo na horúčku a 23 percent sa zmienilo o zmene čuchu," povedal zakladateľ aplikácie Tim Spector.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Globálny nárast infekcií spôsobených BA.2 je znepokojujúci

Vzostup BA.2 vyvolal obavy v lekárskej komunite. Najnovšia vírusová odnož je totiž o 50 až 60 percent prenosnejšia ako už i tak vysoko nákazlivý omikron. Vďaka svojmu rýchlemu šíreniu je celosvetovo dominantným kmeňom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je aktuálne zodpovedný za 86 percent všetkých sekvenovaných prípadov. "Skutočnou otázkou je, či sa to odzrkadlí v náraste ochorení so závažným priebehom, počte hospitalizovaných a úmrtí. A to naozaj závisí od toho, či sú ľudia zaočkovaní, či nedávno prekonali infekciu, či sú starší alebo majú oslabenú imunitu," vysvetlila Celine Gounderová z Univerzity v New Yorku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Zatiaľ čo v nasledujúcich týždňoch by mohlo dôjsť k prudkému nárastu počtu infikovaných, niektorí odborníci zostávajú optimistickí. "Pravdepodobne narastie počet prípadov, ako sme to videli v európskych krajinách, najmä v Spojenom kráľovstve," uviedol hlavný poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci. Zároveň pripustil, že zatiaľ čo BA.2 predstavuje jedinečný súbor vďaka svojej prenosnosti, sú tu náznaky z iných štátov o tom, že akýkoľvek nadchádzajúci vývoj môže byť rôzny. "Keď sa pozriete na existujúce prípady, nezdá sa, že by bol závažnejší alebo že by sa vyhýbal imunitným reakciám z vakcín a prekonanej infekcie," doplnil imunológ.