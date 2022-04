Krízový výbor WHO varuje: Ešte nenastal čas na zníženie ostražitosti voči KORONAVÍRUSU

ŽENEVA - Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu jednohlasne rozhodol, že ešte nenastal čas na zníženie ostražitosti voči ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.

Člen výboru Didier Houssin povedal, že rozhodnutie bolo "jednohlasné". Výbor podľa jeho slov rozhodol, že pandémia koronavírusu je stále v oblasti verejného zdravia mimoriadnou situáciou medzinárodného záujmu.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas stredajšej tlačovej konferencie ocenil prácu krízového výboru a vyjadril súhlas s rozhodnutím. "Toto je chvíľa, keď musíme pracovať ešte tvrdšie s cieľom zachraňovať životy," povedal Tedros, ktorého vyjadrenia sprostredkovala WHO na svojej oficiálnej webovej stránke. To podľa jeho slov znamená investície, aby nástroje na boj s ochorením COVID-19 boli rovnomerne distribuované a zdravotnícke systémy posilňované.

Najlepšiu ochranu poskytne očkovanie

Šéf WHO pripomenul, že koronavírus SARS-CoV-2 sa časom stáva nákazlivejším a zostáva smrtiacim najmä pre nechránené a nezaočkované osoby, ktoré nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a antivirotikám. "Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je dať sa zaočkovať a prijať aj posilňujúcu dávku, keď vám ju odporučia," povedal Tedros. Takisto zdôraznil aj nosenie rúšok, pravidelné vetranie a ďalšie opatrenia.