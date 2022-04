VIDEO Mladík prezradil, ako sa varí tá najchutnejšia ryža: Z jeho receptu sa vám dvihne žalúdok

LONDÝN - Pripraviť chutnú mäkkú ryžu bez akejkoľvek tepelnej úpravy nie je podľa Adriana Ghervana vôbec náročné. Stačí mu na to jedna plechovka nealkoholického sýteného nápoja a trochu trpezlivosti. Presne to tvrdí vo svojom TikTok videu. Odborníci však v súvislosti s jeho príspevkom poukazujú na určité zdravotné riziká.

TikToker Adrian Ghervan zdokumentoval už mnohé nezvyčajné postupy prípravy jedál. V jednom z nich dáva návod na to, ako si pripraviť ryžu bez akejkoľvek tepelnej úpravy. Vo videu nasypal porciu hnedej ryže basmati do pohára, ktorý potom naplnil plechovkou Coca-Coly. Následne ho zabalil do potravinovej fólie a nechal v pokoji 24 hodín. Práve toľko času údajne stačí na to, aby sa ryža dokonale uvarila. Po jeho uplynutí zrnká absorbovali nápoj a skutočne vyzerali, že sú uvarené.

Mnohí užívatelia však postup spochybnili a neverili, že ryža bola naozaj mäkká a jedlá. Niektorí tiež upozornili na nebezpečenstvo jej konzumácie, keďže neprešla tepelnou úpravou. "Nie je to spôsob, ako dostať otravu z jedla?" spýtal sa jeden z nich. "Prečo to nevariť aspoň desať minút? Je to rýchlejšie, lacnejšie a nemusíte pridávať sladký chemický nápoj," podotkol ďalší.

Konzumácia surovej alebo nedostatočne uvarenej ryže zvyšuje riziko otravy jedlom, keďže táto obilnina môže obsahovať škodlivé baktérie ako napríklad Bacillus cereus. Práve varenie minimalizuje výskyt škodlivých baktérií. Adrian zverejnil video len krátko po tom, ako v jednom zo svojich príspevkov vyprážal vajíčko pomocou čajových sviečok a tvrdil, že ide o efektívny spôsob, ako ušetriť peniaze za energiu.