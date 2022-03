Lekári upozorňujú: Nevykonávanie tejto činnosti pred spánkom môže poškodiť vaše srdce

Čistenie zubov zubnou niťou je jednoduchý a účinný spôsob, ako udržať baktérie na uzde. "Bez správnej ústnej hygieny môžu baktérie dosiahnuť úrovne, ktoré by mohli viesť k infekciám úst, ako je zubný kaz a ochorenie ďasien," vysvetlili odborníci z Kliniky Mayo.

Nedostatočné čistenie zubov zubnou niťou však nesúvisí len so zlou ústnou hygienou, ale aj s rôznymi zdravotnými problémami. Viacero z nich môže mať vplyv na srdce, varujú experti z Harvard Health Publishing (HHP). Niekoľko štúdií preukázalo, že zlé zdravie ústnej dutiny súvisí s vyššou mierou kardiovaskulárnych ochorení. Mohlo by to byť spôsobené tým, že "baktérie, ktoré infikujú ďasná a spôsobujú zápal ďasien a parodontitídu, putujú aj do krvných ciev inde v tele, kde spôsobujú zápal a poškodenie krvných ciev". Dôsledkom toho môžu byť drobné krvné zrazeniny, srdcový infarkt a mŕtvica. Ďalšia teória podľa HHP naznačuje, že kaskádu vaskulárneho poškodenia nespúšťajú samotné baktérie, ale imunitná odpoveď tela na ich prítomnosť, teda zápal.

Je dôležité poznamenať, že starostlivosť o zuby nie je osvedčeným spôsobom prevencie srdcových chorôb, informoval zubný lekár Thomas Salinas z Kliniky Mayo. Pokiaľ vzťah medzi nesprávnou hygienou ústnej dutiny a vznikom kardiovaskulárnych chorôb nie je kauzálny, môže byť príčinou tretí faktor. Ním býva často napríklad fajčenie, ktoré zohráva rolu v prípade oboch spomenutých zdravotných komplikácií. Príčinou tiež môže byť nedostatok pohybu a zanedbávanie celkového zdravia.

Výskumníci naďalej pracujú na objasnení súvislosti medzi zdravím ústnej dutiny a zdravím srdca. Mnoho z nich ale už teraz vrelo odporúča používanie ústnej nite. Podľa odborníkov z Perelman School of Medicine v UPenne (PSMU) by ústnu niť mali používať najmä ľudia so srdcovým ochorením krvných ciev alebo vysokým krvným tlakom. "U ľudí so srdcovým ochorením krvných ciev sa k tomuto procesu môže pridať zápal spôsobený ochorením ďasien. Riziko je ešte väčšie, keď sa k tomu pridá vysoký cholesterol. Vedci odhalili ústne baktérie v tukových ložiskách ľudí s aterosklerózou, chorobou, pri ktorej sa v tepnách hromadí plak. Neliečené ložiská môžu zúžiť tepny alebo ich upchať, čo spôsobí srdcový infarkt alebo mŕtvicu," vysvetlila Marietta Ambroseová, asistentka klinickej medicíny na PSMU.

Okrem kardiovaskulárnych chorôb je zlá ústna hygiena spojená aj s niekoľkými ďalšími chronickými zdravotnými stavmi. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) poukazuje na to, že ťažká strata zubov je o 50 percent bežnejšia u jedincov s astmou, cukrovkou, emfyzémom pľúc, ochoreniami pečene, reumatoidnou artritídou, mŕtvicou a celkovým zlým zdravotným stavom.