Šokujúce VIDEO z bytu v ukrajinskom Charkove: V kuchyni mala pristáť nevybuchnutá strela!

CHARKOV - Šokujúce video pochádzajúce z Ukrajiny zachytáva nevybuchnutú balistickú strelu, ktorá dopadla do kuchyne v byte v Charkove. Druhé najväčšie mesto v krajine bolo ostreľované ruskými jednotkami počas troch týždňov. Mnohí užívatelia sa snažili desivé zábery odľahčiť vtipnými komentármi, iní sa domnievajú, že zábery sú zinscenované.

Video zverejnené na TikToku zobrazuje nevybuchnutú strelu, ktorá skončila v kuchynskej linke jedného z charkovských bytov. "Našťastie to nevybuchlo," uvádza autor príspevku, ktorý do týchto chvíľ zaznamenal už tri milióny pozretí.

V ďalšom videu odnáša strelu z bytu jednotka na zneškodňovanie bômb. "Nerozumiete tomu, ale zachránilo vás to od umývania riadu," snažil sa odľahčiť situáciu jeden z užívateľov. "Oslobodili kuchyňu od drezu, ale vtipné to veľmi nie je. Dúfam, že všetci žijú. Sláva Ukrajine," napísal iný.

Našli sa aj pochybovači, ktorí tvrdia, že scénka bola zinscenovaná. "Raketa je z pozinkovaného potrubia. Ani zrnko prachu. Kuchyňa je nepoškodená," myslí si jedna osoba. "Strop je neporušený, nechcem nič hovoriť, ale je to nezvyčajné," uviedla iná. V správe The Independent sa uvádza, že Rusko použilo hypersonické balistické strely na zničenie veľkého skladu zbraní na západnej Ukrajine. Bolo to prvýkrát, čo Rusko siahlo po raketách Kinžal.