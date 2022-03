VIDEO Vedecká výprava sa dostala na miesta, kde nebol ešte žiadny človek a narazila na ohromujúci objav

SANTIAGO DE CHILE - Vedecká výprava do Atakamskej priekopy, ktorá leží pri čilskom a peruánskom pobreží, objavila nové organizmy a baktérie. Objavy vyvolávajú nové otázky, uviedol šéf misie Osvaldo Ulloa. Spolu s kolegami chce do priekopy nainštalovať senzory, ktoré pomôžu sledovať seizmickú činnosť v tejto časti sveta.

"Dostali sme človeka do priekopy, kde predtým žiadny človek nebol," uviedol Ulloa. V niektorých miestach priekopa dosahuje hĺbku až 8000 metrov a jej dĺžka činí zhruba 5900 kilometrov. Výprava Atacama Hadal sa v januári zamerala na časť pri severnom pobreží v Čile. Vedec zostúpil na dno priekopy v špeciálnej ponorke Limiting Factor, ktorá bola vybavená silnými LED reflektormi. V hĺbke pod sto metrov totiž nie je svetlo.

Vďaka expedícii vedci objavili nové organizmy. "Videli sme druh priesvitných a želatínových holútúrií, ktorým sa hovorí aj morská uhorka, ktoré sme doposiaľ nezaznamenali," doplnil Ulloa. Vedci objavili aj baktérie s doteraz neznámou vnútornou štruktúrou. Nové objavy podľa vedca prinášajú viac otázok než odpovedí. Bude zrejme nutné výpravu do priekopy zopakovať. Tá súčasná ale aspoň potvrdila predošlé zistenie, že "čím väčšia je hĺbka, tým nižšia je rozmanitosť a počet organizmov".

V druhej polovici tohto roku by vedci do Atakamskej priekopy tiež radi umiestnili senzory, ktoré budú sledovať pohyb Juhoamerickej tektonickej dosky a dosky Nazca. Tieto technológie sa v súčasnosti využívajú len na súši. "Umožnia nám dozvedieť sa, v akej oblasti nedochádza k zemetraseniam, alebo kde sa hromadí energia, čo by nám mohlo pomôcť odhadnúť, kde vznikne ďalšie zemetrasenie," povedal Ulloa s tým, že projekt vyvoláva veľký záujem medzinárodnej vedeckej komunity.