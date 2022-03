FOTO Tipnite si, koľko má Andrea rokov: Mužom z nej padá sánka... ale toto že zje každý mesiac?!

Andrea Sunshineová (53) pravidelne cvičí minimálne tri hodiny denne, čo sa patrične prejavuje na jej vyrysovanej postave. Tvrdá drina v posilňovni však nie je to jediné, čím sa po päťdesiatke udržuje v kondícii. Dôsledne si totiž sleduje aj stravu a iba nedávno šokovala svojich priaznivcov priznaním, že mesačne skonzumuje neuveriteľných 150 vajec a takmer 10 kg sladkých zemiakov. Miluje vraj aj šaláty a brokolicu. "Počet vajíčok je prekvapivý, ale je to skutočne tak. Každý deň veľa trénujem a moju stravu kontroluje výživový poradca," hovorí.

Vajcia sú veľmi obľúbené najmä u ľudí, ktorí chcú nahromadiť svalovú hmotu. Priemerné vajce obsahuje 13 gramov bielkovín, základnej živiny, ktorá je pri naberaní objemu kľúčová. A keďže Andrea často cvičí, potrebuje denne prijať až 3500 kalórií, ktoré má rozdelené do šiestich až ôsmich porcií. Štandardný odporúčaný príjem pre dospelú ženu je približne 2000 kalórií, ale všetko závisí od mnohých faktorov vrátane veku, fyzickej aktivity, zdravotného stavu a pod. "Milujem cvičenie. Starať sa o seba je akt lásky, ktorý som sa naučila až časom. Preto si jedlo plánujem, dávam si pozor na to, čo jem, vyhýbam sa tukom a sladkostiam, kedykoľvek je to možné."

Medzi Sunshineovej fanúšikmi na sociálnej sieti, kde zverejňuje svoje príspevky, je veľa mladších mužov, ktorí ju často pozývajú na rande. "Ľudia ma volajú beštia. Mladí muži sú zamilovaní do dobre vyzerajúcich zrelých dám, takže ma neustále kontaktujú. Patria sem rôzne vekové kategórie, niektorí majú dokonca menej ako 25 rokov, ale väčšina je vo veku 30 - 35 rokov," priznáva Andrea, ktorá napriek tomu nemá rada pozornosť, keď cvičí.

"Neprekáža mi, keď ma volajú fitness babička, lebo som v najlepšej forme a zdravá. Je to stigma, že s pribúdajúcim vekom by sa ženy mali venovať len starostlivosti o domácnosť a rodinu. Dá sa robiť oboje," dodáva.