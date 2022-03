Máte túto krvnú skupinu? Prečítajte si, čo to pre vás znamená v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

Mnohí ľudia netušia, akú majú krvnú skupinu. Nielen v súvislosti s covidom však ide o dôležitú informáciu. Nová štúdia zverejnená v časopise PLOS Genetics uvádza, že ľudia s krvnou skupinou A majú väčšiu pravdepodobnosť komplikovaného priebehu ochorenia. Rovnaký výsledok naznačil už predchádzajúci výskum z roku 2020, ktorý zároveň zistil, že najväčšiu odolnosť vykazujú ľudia s krvným typom O. Vedci v Číne sa o súvislosti medzi krvnou skupinou a koronavírusovou infekciou zmienili už v marci 2020 a takéto zistenia boli spomínané aj v článku Kolumbijskej univerzity o mesiac neskôr. Navyše spoločnosť 23andMe zaoberajúca sa testovaním DNA zistila, že medzi 750 000 hospitalizovanými covid pacientmi mali najmenšie zastúpenie tí s krvnou skupinou O.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Aj štúdia uverejnená v časopise New England Journal of Medicine (NEJM) uvádza, že ľudia s krvou typu A mali o 45 percent vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú covid v porovnaní s osobami s inými krvnými skupinami, zatiaľ čo u ľudí s typom krvi O klesla táto pravdepodobnosť o 35 percent. "Je celkom jasné, že typ O je do určitej miery chránený. Nemyslím si však, že krvný typ A alebo B je problém," skonštatoval profesor hematológie Mark Udden z Baylor College of Medicine v Houstone.

Je pravdepodobnejšie, že ľudia s krvnou skupinou A zomrú na COVID-19?

Ľudia s typom A môžu mať väčšiu pravdepodobnosť, že sa nakazia koronavírusom, ale či budú mať aj horší priebeh covidu je stále nejasné. Štúdia NEJM uvádza, že práve pacienti s týmto krvným typom mali väčšiu pravdepodobnosť zlyhania dýchania. Výskum Kolumbijskej univerzity však zistil, že medzi intubáciami alebo smrťou a rôznymi krvnými skupinami v skutočnosti nie je žiadna súvislosť. Výskum z roku 2020 sa zameral na spojenie medzi krvnými skupinami a potrebou intubácie alebo úmrtia u covid pacientov. Jeho autori však nezistili, že by mali niečo spoločné. Iná štúdia ale, naopak, naznačila, že krvné skupiny A alebo AB mali vyššie riziko určitých intenzívnych zásahov a dlhších pobytov na JIS.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V čom je typ O iný?

Nie je jasné, prečo by mohli byť ľudia s typom O viac chránení. Riaditeľ divízie infekčných chorôb na Vanderbilt University Medical Center v americkom Nashville David Aronoff sa domnieva, že krvná skupina môže ovplyvniť schopnosť človeka bojovať proti vírusu a môže mať vplyv na odolnosť imunitného systému alebo zápalovú odpoveď na infekciu. "V každom prípade by to naznačilo, aká je pravdepodobnosť, že nielen dostanete vírus, ale aj to, aké silné sú vaše príznaky." Článok v NEJM sa zas zmieňuje o protilátkach, ktoré organizmus produkuje práve v závislosti od krvnej skupiny. "Ak ste typ O, prirodzene vytvárate protilátky proti typu A a typu B. Tieto môžu skomplikovať vírusu SARS-CoV-2 naviazanie na svoj receptor v krvi typu O a množenie sa v tele," vysvetľuje Udden.

Existuje ale aj ďalší zaujímavý potenciálny ochranný prvok v tomto krvnom type známy ako von Willebrandov faktor (vWF). Ide o glykoproteín, ktorý je zodpovedný za obnovu narušených ciev tým, že podnecuje zrážanie krvi. Práve SARS Cov-2 poškodzuje výstelku krvných ciev, v dôsledku čoho potom telo uvoľňuje vWF do krvi. U pacientov s covidom, ktorí mu podľahli, lekári zaznamenali nezvyčajne veľké problémy so zrážanlivosťou, akými sú mŕtvica, zlyhanie obličiek a pľúcna embólia. Takže je zrejmé, že existuje súvislosť so zrážanlivosťou, ktorá pramení práve z tohto vírusu. Analýza z roku 2020 zverejnená v The Lancet uvádza, že covid pacienti hospitalizovaní na JIS, ktorí zomreli, mali v krvi vyššie antigény vWF. Nakoniec aj Afroameričania, ktorí patria do skupiny osôb najviac ohrozených covidom, majú zvyčajne vyššie hladiny tohto faktoru.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Takže ak som O, som v bezpečí pred koronavírusom?

Fakt, že máte "nulku",vôbec neznamená, že máte vyhraté. Všetky doterajšie štúdie skúmali totiž iba krvnú skupinu v súvislosti so symptomatickými prípadmi koronavírusu. Zatiaľ nie je nič známe o asymptomatických nosičoch. Znamená to, že typ O môže stále nevedomky prenášať vírus na iných ľudí rovnako ako typ A. "Sú dve možnosti: ak máte skupinu O, nemusíte sa nakaziť, pretože vírus nemá "pristávaciu dráhu" a v krvi nenájde nič, na čo by sa mohol pripojiť. Alebo sa dostane dovnútra, ale protilátka A mu zabráni v tom, aby sa spojil s dostatočným množstvom buniek, aby spôsobil ochorenie. Ale spomínaný vírus je stále vo vašom systéme a stále ho môžete preniesť na niekoho iného," pripomína Udden.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Je krvná skupina hlavným rizikovým faktorom?

"Nie. Krvná skupina je v skutočnosti dosť slabý hráč," odpovedá hematológ. Rizikovým zostáva sociálno-ekonomický status, ktorý súvisí s prácou v preplnených budovách a bývaním v užších priestoroch s viacerými členmi rodiny. Ďalšími rizikovými faktormi sú vek a zdravotný stav. Ak ste starší alebo trpíte ochorením ako rakovina, cukrovka alebo srdcové poruchy, je pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinie závažný priebeh covidu-19. Ľudia s krvnou skupinou O môžu byť o niečo viac chránení pred koronavírusom a ľudia s typom A sú zas o niečo zraniteľnejší. Každý z nás je však stále vystavený riziku nákazy a určite aj riziku, že bude asymptomatickým prenášačom. Odborníci zdôrazňujú, že mať túto krvnú skupinu neznamená správať sa nezodpovedne. "Tieto zistenia by nemali zmeniť vaše správanie. Ktokoľvek z nás môže ochorieť na SARS-CoV-2 a/alebo sa podieľať na reťazci prenosu," dodal Aronoff.