VIDEO Máte suché vlasy bez života? Jednoduchý trik, ktorý ich dokáže oživiť za jedinú noc

LOS ANGELES - Užívateľka Monique vo svojom TikTok videu radí ženám, čo by mali robiť, keď sú ich vlasy suché a lámavé. Jednoduchý návod, ako si chrániť svoju korunu krásy, ocenilo už množstvo žien, pretože je veľmi jednoduchý, rýchly a hlavne finančne nenáročný.

Vynaliezavá Monique ponúkla ženám jednoduchý tip na oživenie unavených vlasov bez života. Ak už máte za sebou experimentovanie s drahými prípravkami či ručne namiešanými zábalmi a vaše vlasy stále nemajú tú správnu kvalitu, vyskúšajte obyčajnú hrubú ponožku. Vo svojom príspevku autorka odporúča, aby si ženy pred spaním naniesli na končeky ľahký olej a potom vlasy navliekli do hrubej ponožky, ktorú zachytia ako vrkoč. Takýmto spôsobom vraj zmenila svoje suché, krehké, mŕtve a matné vlasy na lesklú hrivu, ktorú jej môžu všetci závidieť.

Monique je presvedčená o tom, že práve takéto ošetrenie je to najlepšie. Táto technika totiž udrží vlhkosť vo vlasoch celú noc, pomôže ich hydratácii a zároveň zabezpečí, aby boli hodvábne hladké. "Práve včera som to vyskúšala po prvý raz a už vidím rozdiel!" napísala jedna užívateľka. "Ja som s tým tiež začala a je to úžasné," pridala sa ďalšia.

V sekcii komentárov sa zároveň začali hromadiť otázky, aký olej Monique používa. Uviedla, že má dobré skúsenosti s prípravkom OUAI na každodenné použitie, pretože je ľahký a na druhý deň po ňom nezostávajú mastné vlasy. Okrem neho je vraj dobrý aj arganový olej.