Expertka radí, nikdy neskladujte mlieko vo dverách chladničky! Čítajte, prečo je to chyba

LONDÝN - Správne zaobchádzanie s jedlom a nápojmi môže pomôcť zachovať ich kvalitu a zabráni ich rýchlemu znehodnoteniu. To je v konečnom dôsledku prínosné nielen pre vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. Odbornícka v tejto oblasti poskytla zopár cenných rád, ktoré sa týkajú skladovania potravín.

Britská aplikácia OLIO sa zameriava na problematiku plytvania s potravinami. Jej spoluzakladateľka Tessa Clarkeová uvádza, že pri skladovaní jedál a nápojov sa dopúšťame mnohých chýb, ktoré zbytočne skracujú ich životnosť a končia tak v odpade. Zmena niektorých návykov dokáže šetriť nielen peniaze, ale aj životné prostredie. Prinášame rady, ktoré zabránia tomu, že vaše potraviny skončia rýchlo v koši.

Mlieko a mliečne výrobky nikdy neskladujte vo dverách chladničky. Ak im chcete dopriať maximálnu trvanlivosť, skladujte ich v jej zadnej časti, kde je najchladnejšie. Mlieko je možné aj zmraziť. Fľaša však musí byť plná iba do maximálne troch štvrtín, inak hrozí, že sa obal roztiahne a praskne.

Paradajky uložené v chladničke rýchlo zmäknú. Namiesto toho ich nechajte v miske v kuchyni.

Chlieb vydrží dlhšie, keď ho nekúpite nakrájaný. Lepší je celý bochník. Zabaľte ho do bavlneného vrecka, ktoré je možné použiť viackrát. Potom ho uložte do vzduchotesnej nádoby a nechajte v kuchyni. Môžete ho dať aj do mrazničky a vybrať si vždy toľko, koľko práve potrebujete.

Banány vydržia dlhšie čerstvé, ak ich zabalíte do staniolu alebo do obalu z včelieho vosku.

Bobuľovité ovocie je potrebné najskôr rýchlo umyť v roztoku vody a octu (desať dielov vody a jeden diel octu), osušiť a až potom uložiť do chladničky.

Med je jednou zo vzácnych potravín, ktoré sa len tak nepokazia. Ak ho však necháte príliš dlho otvorený, skryštalizuje. Ponorte preto nádobu do teplej vody, aby sa skvapalnil.

Zeler by ste mali zabaliť do alobalu a uchovávať v chladničke.

Citróny skladované pri izbovej teplote vydržia asi týždeň. Ak ich budete skladovať v uzavretých plastových vrecúškach a necháte v chladničke, vydržia podľa Clarkeovej až štyrikrát dlhšie.

Avokádo, ktoré ste prekrojili, skladujte v nádobe z radu Tupperware s plátkom cibule. Vtedy nezhnedne.

Koláč si zachová vlhkosť a vláčnosť, ak na jeho povrch uložíte krajec chleba.

Zemiaky nikdy neskladujte s cibuľou, pretože tá urýchľuje ich klíčenie. Nechávajte ich na chladnom, tmavom a suchom mieste. Takto vydržia čerstvé celé týždne.

V chladničke si vyčleňte policu "Zjedz ma" a odkladajte na ňu potraviny, ktoré treba skonzumovať čo najskôr. Ak ich budete mať stále na očiach, nezabudnete na ne a nebudete ich potom musieť vyhodiť.