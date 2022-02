Muža vyhlásili traja lekári za mŕtveho: Tesne pred pitvou ho našli živého, ale čo robil!

Vtedy 29-ročný Gonzalo Montoya Jiménez bol 7. januára 2018 počas rannej prehliadky nájdený vo svojej cele bez známok života. Previezli ho do nemocničnej márnice vo vreci na telo, keď zrazu patológovia začuli niečo zvláštne chrápanie, ktoré sa ozývalo zvnútra.

Jiméneza, ktorý si odpykával trest za lúpež v oddelení s maximálnym stupňom stráženia v centrálnej väznici Asturias na severozápade Španielska, vo väznici prezreli dvaja službukonajúci lekári. Prehliadku vykonali po tom, čo ho našli sedieť v bezvedomí na stoličke vo svojej cele. Keďže nezaznamenali žiadne životné funkcie, vyhlásili ho za mŕtveho. O hodinu neskôr súdny lekár obhliadol telo, pričom sa zhodol s prvými hodnoteniami a vydal tretiu správu o úmrtí. Až neskôr v márnici si lekári uvedomili, že niečo nie je v poriadku.

V tom momente už bol Montoya v chladiarenskom sklade a na jeho koži boli označenia, ktorými sa patológ pripravoval na blížiacu sa pitvu. Práve vtedy sa údajná mŕtvola náhle pohla. "Súdni lekári začali počuť zvuky vychádzajúce zvnútra vreca. Montoya nebol mŕtvy. Práve naopak. Forenzný patológ otvoril vrece a našiel väzňa, ktorý stále žil," informoval portál El Español. Jiméneza následne previezli pod dozorom v sanitke do inej nemocnice, aby sa zotavil. Trvalo 24 hodín, kým sa na jednotke intenzívnej starostlivosti prebral z bezvedomia a začal rozprávať, čo bolo podľa lekárov dobré znamenie. Hneď sa spýtal, či môže vidieť svoju ženu.

Napriek šťastnému koncu väzenské orgány stále netušia, kde nastala chyba. "Nemôžem komentovať, čo sa stalo v Inštitúte právnej medicíny, ale traja lekári zaznamenali klinické príznaky smrti, takže v súčasnosti stále nie je jasné, prečo sa to stalo," uviedol hovorca španielskej väzenskej služby. Deň predtým, ako Gonzala našli "mŕtveho", sa sťažoval, že sa cíti zle. Hoci nebolo presne známe, čo spôsobilo jeho stav, jeho telo vykazovalo známky cyanózy - fialového sfarbenia kože, ktoré spôsobuje zlý krvný obeh alebo nedostatok kyslíka v krvi. Predstavitelia španielskej nemocnice vysvetlili, že falošnú úmrtnosť mohla zapríčiniť katalepsia, pri ktorej sa telo dostane do tranzu alebo do stavu podobného záchvatu, pričom dochádza k strate vedomia a citlivosti spolu s fyzickou strnulosťou.