Lekár upozorňuje na päť hlavných príznakov OMIKRONU u detí: Pozor najmä na tento

SALT LAKE CITY - Omikron sa u detí môže prejaviť inak ako u dospelých, varuje detský lekár. Väčšina detí nie je totiž očkovaná a má kratšie horné dýchacie cesty, preto by mohla zaznamenať horší priebeh ochorenia. Tieto príznaky sa u infikovaných detí objavujú najčastejšie.

Aj napriek tomu, že variant omikron sa najmä u očkovaných prejavuje miernejšie, u detí to platiť nemusí. Niektorí odborníci sa dokonca domnievajú, že keďže väčšina detí nie je očkovaná, vírus ich môže zasiahnuť silnejšie. "Existuje dôvod domnievať sa, že omikron pôsobí na malé deti inak. Vidíme posun smerom k väčšiemu počtu chorôb u mladších detí; pravdepodobne to súvisí so zmenami vo víruse," uviedol Andrew Pavia, špecialista na detské infekčné choroby z primárnej detskej nemocnice v Utahu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vysvetlil, že omikron útočí na horné dýchacie cesty viac ako na pľúca a mladšie deti majú kratšie dýchacie cesty. Väčšina detí, ktoré sa infikovali a ochoreli natoľko, že skončili v nemocnici, trpela špecifickým kašľom. Podľa lekárov znie niekedy ako psí štekot.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keďže deti majú malé nosové priechody, môžu sa ľahko upchať. U dospelého by choroba vyvolala miernu nádchu, no u detí môže dôjsť k problémom s dýchaním. Pozrime sa teda na to, ktoré sympómy covidu-19 sa najčastejšie prejavujú u detí:

horúčka

výtok z nosa

štekavý kašeľ

bežnejšie znejúci kašeľ

vyrážky

Pavia poznamenal, že v dôsledku nákazy omikronom v nemocnici síce končí menej ľudí, zato na oddelenia prichádza viac detí do jedného roka s problémami s dýchaním. Je preto dôležité dávať pozor na príznaky u detí, ktoré by mohli naznačovať ochorenie COVID-19, a pre istotu ich pravidelne testovať.