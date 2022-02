Nemecký minister šokuje, OMIKRON nebude posledný: Môžeme len dúfať, že nové mutácie budú neškodnejšie

Galéria fotiek (2) Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn

BERLÍN - Pandémia koronavírusu by sa mohla ďalej vyostriť a mohli by vzniknúť nové mutácie, obáva sa nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Ako spresnil v utorok zverejnenom rozhovore pre internetové vydanie nemeckého periodika Stern, súvisí to s aktuálnymi vysokými počtami prípadov infekcií.